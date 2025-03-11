2021 yılında hizmet vermeye başlayan ve kısa sürede dünya çapında çok popüler hâle gelen Bluesky, Instagram'ın sevilen özelliklerine kavuştu. Yeni özellikler, uygulamayı daha kullanışlı hâle getirerek deneyimi üst seviyeye taşıyor.

Bluesky'a Hangi Özellikler Geldi?

Popüler sosyal medya uygulaması Bluesky'da video yükleme sınırı 3 dakikaya çıkarıldı. Uygulamaya önceden bir dakikaya kadar videolar yüklenebiliyordu. Instagram da geçtiğimiz aylarda Reels video yükelme sınırını 90 saniyeden 3 dakikaya çıkarmıştı.

Uygulamaya ayrıca tıpkı Instagram'daki gibi mesaj istekleri bölümü eklendi. Mesaj istekleri bölümüne düşen mesajları ister kabul edebilir ister reddedebilirsiniz. Böylelikle gelen kutusunu kısa sürede dolduran spam mesajlardan kurtulacaksınız.

Platformda hesapları artık daha hızlı sessize alabileceksiniz. Bunun için bir gönderide üç nokta simgesine basıp sessize alma seçeneğini seçmeniz yeterli olacak. Deneyimi üst seviyeye taşıyan bu özellikler, uygulamanın daha fazla kişi tarafından tercih edilmesini sağlayabilir.

X'in (eski adıyla Twitter) kurucusu Jack Dorsey tarafından geçtiğimiz yıllarda sunulan Bluesky'ın yükselişini devam ettirdiğini belirtelim. 20 Ocak 2025 itibarıyla 28 milyon kullanıcıya ulaşan Bluesky'ın şu anda yaklaşık 33 milyon kullanıcıya sahip olduğu söyleniyor.