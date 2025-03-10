Meta'nın Sansürlü Facebook Projesi Ortaya Çıktı

Çin'de Batılı sosyal medya platformları bildiğiniz üzere engelli; Facebook, Instagram, X (eski Twitter) gibi uygulamalar, Çin hükümetinin katı sansür politikalarına uymadığı için yıllardır bu ülkede kullanılamıyor. Meta'nın CEO’su Mark Zuckerberg ise, bu engeli aşmak için Çin hükümetiyle iş birliği yapmayı kabul etmiş gibi görünüyor.

Ancak bu öyle masumane bir iş birliği değil. Aksine, işin içinde devlet gözetimi, sansür ve kullanıcı verilerinin Çin hükümetiyle paylaşılması gibi ciddi iddialar var.

Bu projeyle ilgili sızdırılan belgeler, sosyal medya devinin Çin'de yer edinmek için fazlasıyla hevesli olduğunu kanıtlıyor.

Google da Benzer Çabalara Girişti: Project Dragonfly

İddiaya göre Zuckerberg, ABD'de yaşayan Çinli bir muhalifin Facebook hesabını kapatma konusunda Çinli yetkililerden gelen baskıyı kabul etti.

Meta'nın amacı, Çin hükümetinin güvenini kazanıp ülkeye giriş yapabilmekti ki bunu yapmak isteyen tek platform Meta değil. 2018 yılında Google da Çin'e has bir arama motoru geliştirdi. Adı "Project Dragonfly" olan sansürlü bir arama motoruydu ancak gelen tepkiler üzerine proje iptal edildi.

Proje ABD Yüzünden Rafa Kaldırıldı

Meta'nın Çin'e girmek için gösterdiği bu çaba 2014 yılında başladı ama proje 2019'da tamamen iptal edildi. O dönemde ABD-Çin arasındaki diplomatik gerilim tırmanmış ve Çin'’e yönelik sansürlü bir Facebook sürümünün hayata geçirilmesi tamamen imkansız hale gelmişti.

Şimdi Washington Post'un ulaştığı Meta iç yazışmaları ve belgeleri, şirketin Çin'in sansür taleplerine uyum sağlamaya istekli olduğunu gösteriyor. Meta'nın Çin'e giriş planı, "Project Aldrin" adı verilen özel bir proje kapsamında yürütülüyordu.

Buna göre:

Facebook'un Çin versiyonu, hükümetin belirlediği katı kurallara uygun olarak sansürlenecekti.

Bir "Baş Editör" atanacak ve gerektiğinde siteyi tamamen kapatma yetkisine sahip olacaktı.

Çin hükümetinin talebiyle belirli muhalif hesaplar kapatılabilecekti.

Çin ve Hong Kong'daki kullanıcı verileri doğrudan hükümetin erişimine açılabilecekti.

Sosyal Platformlar Gizliliğimize Ne Kadar Önem Veriyor?

Genel olarak değerlendirdiğimizde bugünün dev platformlarının kendi isteklerini gerçekleştirmek doğrultusunda kullanıcı mahremiyetini kolayca hiçe saydığını görebiliyoruz. Demek ki Meta gibi büyük şirketler bile ülkelerin baskısı karşısında eğilip bükülüyor. Bugün Çin için geliştirilen bir sansür mekanizması, yarın başka ülkeler için de devreye girebilir.

Facebook ve Instagram gibi platformların, kendi kullanıcılarını devletlerin taleplerine göre filtrelediği bir dünya yakında karşımıza çıkabilir. Siz ne dersiniz? Böyle bir durum tüm kullanıcılar için tehlike arz ediyor mu? Yorumlarda tartışalım.