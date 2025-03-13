BluTV'nin Yerini Alacak HBO Max'in Türkiye Fiyatı Belli Oldu! Hepisburada Premium Abonelerine Ne Olacak?

Türkiye'nin en popüler dijital içerik platformu BluTV, yayın hayatını noktalıyor. 2023 yılında tüm hisseleri Warner Bros. Discovery'e satılan BluTV, 15 Nisan 2025 itibariyle yayın hayatına HBO'nun Netflix rakibi platformu olan Max olarak devam edecek. Bu durum kullanıcılarda doğal bir kafa karışıklığı yaratırken, bazı sorular da cevap bekliyor. Bunlardan en önemlisi olan fiyat ise sonunda açıklandı. İşte HBO Max, Türkiye fiyatı!

HBO Max, Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

BluTV'nin yerini alacak ve 15 Nisan'da yayın hayatına başlayacak olan HBO Max, kullanıcılarına iki farklı paket sunacak. Bunlardan ilki aylık 229,90 TL olan Standart paket olacak. Bu paketi seçen kullanıcılar, aynı anda iki cihazdan platforma bağlanabilecek ve Full HD kalitesinde içerikleri izleyebilecek.

299,90 TL ödeyerek Özel paketi seçen HBO Max kullanıcıları ise aynı anda dört farklı cihazdan platforma bağlanabilecek ve 4K UHD çözünürlükle içerikleri izleyebilecek. Ayrıca Dolby Atmos desteği de yine bu pakette olacak. İçerik indirme kotası da pakete göre değişecek. 4K'nın artık standart olduğunu düşünülünce kullanıcıların çoğunun bu paketi seçmesi bekleniyor.

Standart HBO Max Paketi: 229,90 TL ay / 2.299 TL yıl

Aynı anda 2 cihazda izleme

Full HD video çözünürlüğü

30 indirme (sınırlamalar geçerlidir)

Özel HBO Max Paketi: 299,90 TL ay / 2.999 TL yıl

Aynı anda 4 cihazda yayın

4K UHD ve Dolby Atmos özelliği

100 indirme (sınırlamalar geçerlidir)

Hepsiburada Premium Aboneleri HBO Max'i Kullanabilecek mi?

Gelelim pek çoğumuzun cevabını merakla beklediği soruya; Hepsiburada Premium aboneleri, HBO Max'i kullanabilecek mi? Bildiğiniz üzere Hepsiburada ve BluTV arasındaki anlaşma sayesinde Hepsiburada Premium avantajlarından biri de ücretsiz BluTV aboneliğiydi. Bu nedenle kullanıcılar HBO Max ile bu durumun devam edip etmeyeceği konusunda merak içerisinde.

Görünüşe göre Hepsiburada Premium aboneleri, HBO Max'i de tıpkı BluTV gibi kullanabilecek. Ancak yukarıdakilerden farklı olarak, reklamlı bir temel plana taşınacak. Bu kullanıcılardan biriyseniz Standart plana benzer olarak aynı anda iki cihazdan Full HD içerik izleyebileceksiniz ama reklam da göreceksiniz. Elbette ki bu durum BluTV'de de benzer olduğundan kullanıcılar üzülmeyecektir.

Prens ve benzeri orijinal içerikler, BluTV'de olduğu gibi HBO Max'te de yayınlanmaya devam ederken, HBO, Warner Bros. ve Discovery içeriklerine ek olarak canlı yayınlar gibi pek çok içerik HBO Max'te olacak.