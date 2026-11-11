715 Bin TL İndirim! Opel'in Fiyat Listesi Paylaşıldı

Opel'in güncel fiyat listesi paylaşıldı. Ayrıca Grandland Elektrik'ten Frontera'ya kadar pek çok otomobil için Kasım ayına özel olarak kampanyası da bulunuyor. Böylece bu arabalar daha düşük bir fiyat etiketiyle satın alınabiliyor. Peki, 2026 yılının Kasım ayında Opel güncel araba fiyatları ne kadar?

Opel Grandland Elektrik'in Kasım 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

Sürüm Tavsiye Edilen Liste Fiyatı İndirimli Fiyat İndirim Miktarı 157 kW Edition 3.200.000 TL 2.485.000 TL 715.000 TL 239 kW AWD GS 4.220.000 TL 3.750.000 TL 470.000 TL

Opel Grandland Elektrik'in 157 kW Edition sürümü 3 milyon 200 bin TL yerine 2 milyon 485 bin TL fiyat etiketiyle satılıyor. Yani bu sürümde 715 bin TL indirim mevcut. 239 kW AWD GS sürümü ise 4 milyon 220 bin TL'den 3 milyon 750 bin TL'ye düştü. Bu sürümde ise 470 bin TL indirim bulunuyor.

Opel Corsa'nın Kasım 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

Sürüm Tavsiye Edilen Liste Fiyatı İndirimli Fiyat İndirim Miktarı 1.2 100 HP Benzin MT6 Edition 1.535.000 TL 1.460.000 TL 75.000 TL Hybrid 1.2 110 (100HP) e-DCT6 Edition 1.848.000 TL - - Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6 GS 1.955.000 TL - -

Otomobilin 1.2 100 HP Benzin MT6 Edition sürümü için 1 milyon 535 bin TL fiyat etiketi belirlendi. Bu sürüm kampanya kapsamında 1 milyon 460 bin TL'ye satılıyor. Yani bu sürümde 75 bin TL indirim mevcut. Hybrid 1.2 110 (100HP) e-DCT6 Edition sürümü ise 1 milyon 848 bin TL, Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6 GS sürümü ise 1 milyon 955 bin TL'ye satılıyor.

Opel Corsa Elektrik'in Kasım 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

Opel Corsa Elektrik'in yalnızca bir sürümü bulunuyor. Otomobilin 100 kW GS sürümü için 1 milyon 890 bin TL fiyat etiketi belirlendi. 50 kWh batarya kapasitesine sahip otomobil, 354 km'ye kadar WLTP menzil sunuyor. 150 km maksimum hıza ulaşan araba 205 Nm tork üretebiliyor. Otomobil ayrıca yüzde 20'den yüzde 80 seviyesine 30 dakikada ulaşabiliyor.

Opel Frontera'nın Kasım 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

Sürüm Tavsiye Edilen Liste Fiyatı İndirimli Fiyat İndirim Miktarı Hybrid 1.2 145 (136HP)

e-DCT6 Edition 2.190.000 TL 1.975.000 TL 215.000 TL Hybrid 1.2 145 (136HP)

e-DCT6 GS 2.290.000 TL - -

Opel Frontera'nın Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6 Edition sürümü için 2 milyon 190 bin TL fiyat etiketi belirlendi. Bu sürüm kampanya ile birlikte 1 milyon 975 bin TL'ye düştü. Yani bu sürümde 215 bin TL indirim mevcut. Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6 GS sürümü ise 2 milyon 290 bin TL'ye satılıyor.

Opel Frontera Elektrik'in Kasım 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

44 kWh Batarya GS: 1.895.000 TL

1.895.000 TL 54 kWh Batarya - Uzun Menzil GS: 2.010.000 TL

Opel Mokka'nın Kasım 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

Sürüm Tavsiye Edilen Liste Fiyatı İndirimli Fiyat İndirim Miktarı 1.2 136 HP Benzin

MT6 Edition 1.990.000 TL 1.770.000 TL 220.000 TL Hybrid 1.2 145 (136 HP)

e-DCT6 GD 2.350.000 TL - -

Otomobilin 1.2 136 HP Benzin MT6 Edition sürümü için 1 milyon 990 bin TL fiyat belirlendi. Bu sürüm kampanya kapsamında 1 milyon 770 bin TL'ye satılıyor. Yani bu sürümde 220 bin TL indirim bulunuyor. Hybrid 1.2 145 (136 HP) e-DCT6 GD sürümü ise 2 milyon 350 bin TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Opel Mokka GSE'nin Kasım 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

Opel Mokka GSE'nin GSE 207 kW sürümü için 3 milyon 570 bin TL fiyat etiketi belirlendi. Kasım ayına özel bir kampanya bulunuyor. Otomobil bu kampanya kapsamında 2 milyon 890 bin TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Opel Astra'nın Kasım 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

Sürüm Tavsiye Edilen Liste Fiyatı İndirimli Fiyat İndirim Miktarı 1.5 130 HP Dizel AT8 Edition 2.330.000 TL 2.060.000 TL 270.000 TL 1.5 130 HP Dizel AT8 GS 2.590.000 TL - -

Opel Grandland'in Kasım 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

Sürüm Tavsiye Edilen Liste Fiyatı İndirimli Fiyat İndirim Miktarı Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6 Edition 2.850.000 TL - - Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6 GS 3.050.000TL 2.600.000 TL 450.000 TL

Editörün Yorumu

Opel Frontera, 2026 yılının ilk 10 ayında en çok satılan arabalar listesinin 23. sırasında yer almıştı. Bu otomobil Ocak-Ekim 2026 tarihleri arasında toplamda 10 bin 736 satış adedine ulaşmıştı. Bu otomobil için şu anda önemli bir kampanya bulunuyor. Otomobil bu kampanya kapsamında 2.190.000 TL yerine 1.975.000 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Yani bu araba için 215 bin TL indirim mevcut. Opel Grandland Elektrik için ise 715 bin TL indirim bulunuyor.