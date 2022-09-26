BluTV Üyelik Ücretleri Tekrar Zamlandı

Netflix ve Disney Plus gibi popüler dijital yayın platformlarına gelen zamların ardından daha geçtiğimiz aylarda zam yapmış olan BluTV tekrar bir zam daha yaptı. En son geçtiğimiz Haziran ayında zam yapan BluTV'nin aylık üyelik ücreti son zamla birlikte 49,90 TL'ye yükseldi.

Haziran ayında 34,90 TL'ye yükselen aylık üyelik ücretine 15 TL'lik artış yapılmış oldu. Aylık ücretin yanı sıra yıllık ücret de 274,80 TL'den 358,80 TL'ye yükseldi.

BluTV En Pahalı Yayın Platformlarından Biri Oldu

Kullanıcıların en çok dikkatini çeken konu ise BluTV'nin yeni aylık ücretinin popüler dijital yayın platformlarının aylık ücretini geçmiş olması oldu. Şu anda mevcut platformlar arasında BluTV en pahalı platformlardan biri oldu.

BluTV'nin Hepsiburada ile olan kampanyası da hâlâ devam ediyor. Ayda 9,90 TL ödeyerek Hepsiburada Premium üyesi olarak bir aylık BluTV üyeliği kazanabilirsiniz.

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