BMW’nin Elektrikli M3'ü Her Şeyi Geride Bırakacak!

BMW, elektrikli araç üretiminde hız kesmeden ilerliyor ve bu kapsamda yüksek performanslı M serisi modelleri de planlamalarına dahil ediyor. Şirketin CEO'su Frank van Meel, elektrikli M3’ün “her şeyi geride bırakacağını” iddia ederek, yeni aracın gücünü ve performansını vurguladı.

Yüksek Performans İçin Quad-Motor Düzeni

BMW M CEO’su Frank van Meel, Motor Trend’e verdiği röportajda, sedanın dört motorlu düzeninden faydalanmak için sabırsızlandığını belirtti. Bu düzenin, aracın sürüş ve şasi kontrolünü “merkezi bir mantık” ile yöneterek, “nötr, lineer ve öngörülebilir” bir performans sunacağını ifade etti.

BMW’nin mühendislik ve AR-GE başkanı Frank Weber, aracın bir megavat gücünde, yani 1.341 beygir gücünde olabileceğini belirtti. Araç, özel batarya kimyası ve soğutma sistemi, BMW tarafından tasarlanan e-motorlar, 800 voltluk mimari ve özel yazılımla donatılacak.

BMW, ayrıca arka tekerlekten çekişli daha hafif bir varyant üzerinde de çalışıyor. Bu varyant, farklı bir sürüş deneyimi sunacak ve dört motorun yarısı kadar, yani 670 beygir gücüyle gelebilecek. Ayrıca, yeni mimari üzerine kurulmuş elektrikli bir M3 Touring de olasılıklar arasında.

Ancak, bu eğlenceli yeniliklerin hayata geçmesi için birkaç yıl daha beklemek gerekecek. Neue Klasse tabanlı 3 Serisi 2026’da, M3 ise 2027’de piyasaya sürülecek. M3 Touring modelinin ise on yılın sonuna doğru gelmesi bekleniyor.

Bu süper makinenin maliyeti hakkında henüz net bir bilgi yok, ancak BMW’nin iddialı açıklamaları, fiyatının da oldukça yüksek olabileceğini düşündürüyor.

Bu yeni elektrikli M3, performans meraklıları için heyecan verici bir gelişme olarak dikkat çekiyor ve BMW’nin elektrikli araç pazarındaki iddiasını güçlendiriyor.