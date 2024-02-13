BMW X2 ve iX1 Türkiye'de Ön Rezervasyona Açıldı: Türkiye Fiyatları Belli Oldu!

Türkiye'de Borusan Otomotiv tarafından distribütörlüğü yapılan BMW, kompakt SAC modeli X2 ve elektrikli kompakt SAV modeli iX1'e yeni motor seçenekleri ekleyerek model yelpazesini genişletti.

Yeni BMW X2 sDrive20i, 3.131.400 TL'den başlayan fiyatlarla ön rezervasyona açıldı. Bu model, 178 beygir gücü ve 280 Nm tork üreten 2.0 litrelik benzinli bir motora sahip. Yeni BMW iX1 eDrive20 ise 2.525.800 TL'den başlayan fiyatlarla ön rezervasyonda. BMW iX1 eDrive20 modeli, 313 beygir gücü ve 345 Nm tork üreten elektrikli motora sahip. Tek şarjla 438 kilometreye kadar menzile sahip.

Her iki model de Borusan Otomotiv'in yetkili satıcılarında ön siparişe sunuldu. Yeni motor seçenekleri ile BMW X2 ve iX1, daha geniş bir müşteri kitlesine hitap etmeyi hedefliyor. Yeni BMW X2 ve iX1, modern tasarımları, heyecan verici performansları ve yenilikçi teknolojileri ile kompakt segmentte fark yaratıyor.

BMW X2 sDrive20i Özellikleri

Üç silindirli benzinli-mild hybrid motor

170 beygir güç

6-6,5 lt / 100 km yakıt tüketimi

Iconic Glow kontür aydınlatmalı BMW Böbrek Izgaraları

Adaptif LED farlar

Daha sportif ve keskin çizgiler

Artan boyutlar ve daha ferah iç

M Sport tasarım seçeneği

Modern ve dinamik kokpit

BMW Kavisli Ekran

Azaltılmış sayıda fiziksel düğme ve kontrol

Elektrikli ayarlanabilir ön koltuklar

3.131.400 TL'den başlayan fiyatlarla

Yeni BMW iX1 eDrive20 Özellikleri

Tamamen elektrikli

eDrive20 motor seçeneği

%40 ÖTV dilimi

204 beygir güç

477 km menzil

29 dakikada %10'dan %80 şarj

X-Line ve M-Sport tasarım paketleri

Geniş standart donanım

Isıtmalı ön koltuklar, hafızalı sürücü koltuğu, panoramik cam tavan, otomatik bagaj kapağı, adaptif LED farlar, BMW Live Cockpit Plus, sürüş asistanı ve park asistanı

Opsiyonel donanımlar: Head Up Display, 360 derece kamera, park asistanı plus, sürüş asistanı plus, masajlı ön koltuklar

2.525.800 TL'den başlayan fiyatlarla

Yeni BMW X2 sDrive20i ve iX1 eDrive 20 modellerini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.