BMW X2 ve iX1 Türkiye'de Ön Rezervasyona Açıldı: Türkiye Fiyatları Belli Oldu!
BMW kompakt SAC ve SAV modellerini ülkemizde ön rezervasyona açtı. Yeni iX1 ve X2 modellerinin fiyatları da belli oldu. İşte detaylar!
Türkiye'de Borusan Otomotiv tarafından distribütörlüğü yapılan BMW, kompakt SAC modeli X2 ve elektrikli kompakt SAV modeli iX1'e yeni motor seçenekleri ekleyerek model yelpazesini genişletti.
Yeni BMW X2 sDrive20i, 3.131.400 TL'den başlayan fiyatlarla ön rezervasyona açıldı. Bu model, 178 beygir gücü ve 280 Nm tork üreten 2.0 litrelik benzinli bir motora sahip. Yeni BMW iX1 eDrive20 ise 2.525.800 TL'den başlayan fiyatlarla ön rezervasyonda. BMW iX1 eDrive20 modeli, 313 beygir gücü ve 345 Nm tork üreten elektrikli motora sahip. Tek şarjla 438 kilometreye kadar menzile sahip.
Her iki model de Borusan Otomotiv'in yetkili satıcılarında ön siparişe sunuldu. Yeni motor seçenekleri ile BMW X2 ve iX1, daha geniş bir müşteri kitlesine hitap etmeyi hedefliyor. Yeni BMW X2 ve iX1, modern tasarımları, heyecan verici performansları ve yenilikçi teknolojileri ile kompakt segmentte fark yaratıyor.
BMW X2 sDrive20i Özellikleri
- Üç silindirli benzinli-mild hybrid motor
- 170 beygir güç
- 6-6,5 lt / 100 km yakıt tüketimi
- Iconic Glow kontür aydınlatmalı BMW Böbrek Izgaraları
- Adaptif LED farlar
- Daha sportif ve keskin çizgiler
- Artan boyutlar ve daha ferah iç
- M Sport tasarım seçeneği
- Modern ve dinamik kokpit
- BMW Kavisli Ekran
- Azaltılmış sayıda fiziksel düğme ve kontrol
- Elektrikli ayarlanabilir ön koltuklar
- 3.131.400 TL'den başlayan fiyatlarla
Yeni BMW iX1 eDrive20 Özellikleri
- Tamamen elektrikli
- eDrive20 motor seçeneği
- %40 ÖTV dilimi
- 204 beygir güç
- 477 km menzil
- 29 dakikada %10'dan %80 şarj
- X-Line ve M-Sport tasarım paketleri
- Geniş standart donanım
- Isıtmalı ön koltuklar, hafızalı sürücü koltuğu, panoramik cam tavan, otomatik bagaj kapağı, adaptif LED farlar, BMW Live Cockpit Plus, sürüş asistanı ve park asistanı
- Opsiyonel donanımlar: Head Up Display, 360 derece kamera, park asistanı plus, sürüş asistanı plus, masajlı ön koltuklar
- 2.525.800 TL'den başlayan fiyatlarla
BMW Fiyat Listesi - 2024
Yakın zamanda yeni bir otomobil satın almak isteyen kişiler için 2023 yılına ait BMW fiyat listesi hazırladık. Hazırladığımız listede BMW 1 serisinden BMW i4 M50'ye BMW X1 sDrive18i'den BMW 8 serisine kadar çok sayıda araba modeli yer alıyor.
Yeni BMW X2 sDrive20i ve iX1 eDrive 20 modellerini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.
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