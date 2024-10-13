Boeing On Binlerce Çalışanını İşten Çıkarma Kararı Aldı: İyi de Neden?

Dünyanın en önde gelen yolcu uçağı üreticisi Boeing ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Ünlü şirket, iş gücünün yüzde 10’unu azaltma kararı aldığını açıkladı. Alınan bu karar, yaklaşık 17.000 çalışanın işten çıkarılacağı anlamına geliyor. Detaylar haberde.

Boeing, Son Zamanlardaki Üretim Sorunları Nedeniyle Küçülmeye Gidecek

Ünlü yolcu uçaklarıyla tanınan Boeing, genellikle bugünlerde teknoloji şirketlerinde karşılaştığımıztoplu işten çıkarma furyasına dahil oldu. Dev şirket, kısa bir süre önce iş gücünü yüzde 10 oranında azaltacağını, bu bağldamda 17 bine yakın çalışanın işten çıkarılacağını duyurdu.

CEO Kelly Ortberg, konu hakkında çalışanlara gönderdiği e-postada işten çıkarmaların yöneticiler, yönetici yardımcıları ve diğer çalışanları da kapsayacağını belirtti. İşten çıkarmaların şirketteki organizasyonları nasıl etkileyeceğine dair detayları gelecek hafta paylaşacağını ifade eden Ortberg ayrıca, iş gücündeki bu azalma ile birlikte 777X uçağının ilk teslimat tarihinin de 2026’ya ertelendiğini dile getirdi.

Uzmanlar Boeing tarafından alından bu kararın arkasında şirketin son zamanlarda yaşadığı birtakım zorlukların olduğunu belirtiyor. Dev firma, yakın süreçte 737 Max uçakları ile ilgili sorunlar ve 30.000’den fazla çalışanının grevde olması gibi birçok zorlukla karşı karşıya kaldı. Tüm bu sebepler neticesinde nispeten küçülmeye giden firmanın, iş gücünden tasarruf sağlamayı hedeflediği ifade ediliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Boeing'in de katıldığı toplu işten çıkarma vakaları ne zamana kadar devam edecek? Yorumlarda buluşalım...