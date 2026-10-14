En Çok Satılan Oyunlar Açıklandı! 8 Yıllık Oyun İlk 3'e Girdi

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Steam'de satın alınan oyunlara dair yeni bir liste paylaşıldı. Bununla birlikte 6-13 Ekim 2026 tarihleri arasında Steam'de en çok satın alınan oyunlar belli oldu. Kaliteli grafiklere sahip futbol oyunu, listenin ilk sırasında konumlandı. 2018 yılında piyasaya sürülen açık dünya türündeki Red Dead Redemption 2 ise ilk üçe girdi.

Türkiye'de Steam'de En Çok Hangi Oyunlar Satıldı?

Türkiye'de 6-13 Ekim 2026 tarihleri arasında en çok satılan oyunlar listesinin zirvesinde EA Sports FC 27 konumlandı. Bu oyunu Arc Raiders takip etti. Tehlikeli robotların dünyayı ele geçirdiği bir dünyada geçen oyunda insanlar hayatta kalabilmek içni yer altında yaşamak zorunda kaldı. Üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanan yapımda görevleri tamamlamamız ve kaynak toplamamız gerekiyor.

Görev esnasında çeşitli düşmanlarla mücadele ediyoruz. Takım hâlinde hareket etmek, görevleri yapabilmek için son derece önemli. Topladığımız kaynaklar ile silah, zırh ve diğer ekipmanları üretebiliyoruz. Atmosferi başarılı bri şekilde yansıtan yapımda ekipman yükseltmesi de yapabiliyoruz. Bu arada oyunu ister tek başımıza ister en fazla üç kişilik takımlar hâlinde oynayabiliyoruz.

Üçüncü sırada Red Dead Redemption 2 konumlandı. Açık dünya ve aksiyon macera türlerinde olan bu yapım, Arthur Morgan'ın hikâyesine odaklanıyor. 1899 yılında geçen oyunda devasa büyüklükte bir harita yer alıyor. Bu harita üzerinde ister görev yapabiliyor ister avlanabiliyor ister özgürce gezebiliyoruz.

Yolculuk sırasında çeşitli olaylarla karşılaşabiliyoruz. Birinci şahıs ve üçüncü şahıs kamera açıları arasında geçiş yapabiliyoruz. Etkileyici manzaralara şahit olduğumuz yapımın 93 Metacritic puanına sahip olduğunu belirtelim. Oyunun Steam'deki incelemeleri "son derece olumlu" durumda. Listede ayrıca How to Fish, Wardogs ve Mount & Blade II: Bannerlord dahil olmak üzere pek çok oyun bulunuyor.

Dünya Genelinde Steam'de En Çok Hangi Oyunlar Satıldı?

Star Wars Galactic Racer EA Sports FC 27 Gears of War: E-Day Risk of Rain 2 Arc Raiders Dead by Daylight Dragon's Dogma 2 Clive Barker's Hellraiser: Revival Wardogs Call of Duty: Modern Warfare 4

Dünya genelinde 6-13 Ekim 2026 tarihleri arasında en çok satılan oyunlar listesinin ilk sırasında Star Wars Galactic Racer bulunuyor. Oyunda klasik otomobiller yerine Star Wars evrenine özgü yarış araçları kullanıyoruz. Atmosferi başarılı bir şekilde yansıtan yapımda farklı gezegenlerde geçen pistler bulunuyor.

Araç geliştirme sistemi de mevcut. Yarışlarda ilerledikçe aracın performansını iyileştirebiliyor ve farklı parçalarla sürüş tarzını değiştirebiliyoruz. Kaliteli grafiklere ve başarılı oynanış sistemine sahip oyunda tek oyunculu ve çevrim içi modları yer alıyor. Oyunda ayrıca Türkçe arayüz ve alt yazı desteği mevcut.

Editörün Yorumu

Listede uzun yıllar önce piyasaya sürülen açık dünya türündeki Red Dead Redemption 2 ve GTA 5 gibi oyunların da listede yer alması dikkatimi çekti. Bu durum, bazı oyunların yıllar geçmesine rağmen popülerliğini devam ettirmeyi başardığını gösteriyor. Listede ayrıca EA Sports FC 27 gibi yeni oyunlar da bulunuyor.