OnePlus'tan Yeni Telefon Geliyor! Çok Güçlü İşlemciye Sahip

OnePlus 16R'ye dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefonun bazı özellikleri ortaya çıktı. İddiaya göre cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Bu işlemci sayesinde kaliteli grafiklere sahip mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecek.

OnePlus 16R'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Batarya: 7.500 mAh üzeri

OnePlus 16R'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

İddiaya göre OnePlus'ın yeni telefonu gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. Bu işlemci, aksiyon RPG türündeki Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS'te, en popüler battle royale oyunlarından biri olan PUBG Mobile ve MOBA türündeki Mobile Legends: Bang Bang'i ise 120 FPS'te çalıştırabiliyor.

Amiral gemisi sınıfında yer alan işlemcide 4.6 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.62 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek bulunuyor. Bu işlemci, Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. 3 nm işlemci, 6 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor ve daha yüksek bir performans sunuyor.

OnePlus 16R'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

OnePlus 16R'nin 7.500 mAh'den daha yüksek bir batarya kapasitesine sahip olacağı iddia edildi. Cihaz bu yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Şarj hızı ise henüz belli değil. Bu arada serinin bir önceki modeli OnePlus 15R'de 7.400 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

OnePlus 16R Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus 16R'nin 2026 yılının sonunda veya 2027 yılının başında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Yüksek bat arya kapasitesi ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan OnePlus 15R, geçtiğimiz yılın aralık ayında tanıtılmıştı.

OnePlus 16R Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de OnePlus 15R ve OnePlus 15 dahil olmak üzere OnePlus'ın pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda OnePlus 16R'nin da Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. OnePlus 16R'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Telefonun güçlü işlemci sayesinde Genshin Impact gibi kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip mobil oyunları sorunsuz bir şekilde çalıştırabileceğini düşünüyorum. Hatta video düzenlemek gibi ağır işler bile rahatça yapılabilecektir. Bu arada telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesidne uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak.