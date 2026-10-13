No Man's Sky iPhone ve iPad'e Geliyor: Çıkış Tarihi Belli Oldu

Uzay keşif oyunu No Man's Sky, çıkışının onuncu yılında telefonlara geliyor. Hello Games, oyunun iPhone ve iPad sürümünü 28 Ekim 2026'da yayımlayacağını duyurdu. Stüdyonun kurucusu Sean Murray, mobil sürümün hafifletilmiş bir uyarlama olmadığını özellikle vurguladı.

No Man's Sky iPhone Sürümünde Neler Var?

iOS sürümü, oyunun 2016'daki çıkışından bu yana aldığı bütün ücretsiz güncellemeleri içeriyor. Geçen yıl gelen Voyagers ve Eylül 2026'da yayımlanan Cosmos güncellemeleri de bu pakette yer alıyor. İlk aşamada eksik kalacak iki özellik ise çok oyunculu mod ve gezegen yerleşimleri.

Hello Games oyunu dokunmatik ekrana göre yeniden tasarladı ama oyun kumandası desteği de sunuyor. iPad'de fare ve klavyeyle de oynamak mümkün olacak. Murray, uzun oyun oturumlarında pil ömrü ve ısınma konusunda da ciddi bir çalışma yaptıklarını belirtti.

No Man's Sky Hangi iPhone Modellerinde Çalışacak?

Oyun iPhone 11 ve sonraki modellerde, 3. nesil iPad Air ve sonraki tabletlerde çalışacak. Cihazda iOS 26 ya da iPadOS 26 yüklü olması gerekiyor. App Store'daki sayfa Türkiye'de de açık; mağaza oyunun boyutunu yaklaşık 3,8 GB olarak gösteriyor ve çıkışı Türkiye saatiyle 29 Ekim 2026 sabahı olarak listeliyor.

Hello Games açılış bölümünü ücretsiz sunuyor, tam sürüm için tek seferlik ödeme istiyor. Stüdyo ABD'de fiyatı 19,99 dolar olarak belirledi; Türkiye App Store fiyatı henüz görünmüyor. PC sürümünde olduğu gibi iOS sürümünde de Türkçe dil desteği yok. Stüdyo bir Android sürümünden ya da PC ve konsoldaki kayıtları telefona taşıma seçeneğinden şimdilik söz etmedi.

Editörün Yorumu

No Man's Sky, kötü bir çıkışın ardından yıllarca ücretsiz güncellemeyle kendini toparlayan oyunların en bilinen örneği ve bence iPhone sürümü bu hikâyenin doğal devamı. Ücretsiz deneme seçeneği, oyunun telefonunuzda nasıl çalıştığını görmenin en güvenli yolu. Yine de çok oyunculu modun ilk aşamada olmaması, arkadaşlarıyla oynayanlar için önemli bir eksik. Özellikle iPhone 11 gibi eski modellerde tam sürümü almadan önce açılış bölümünü oynayıp ısınma ve pil tüketimini kontrol etmenizi öneririm.