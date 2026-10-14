Ubisoft Küçülmeye Devam Ediyor: Bir Stüdyo Daha Kapandı

Ubisoft motosiklet oyunu Trials serisiyle tanınan Finlandiya stüdyosu RedLynx'i kapatmaya hazırlanıyor. Şirket aynı gün Skull and Bones'u geliştiren Ubisoft Singapur'da 70 kişiyi işten çıkaracağını da duyurdu. Trials Rising'den bu yana seriye yeni bir oyun gelmemişti. İki karar, Ubisoft'un yıl boyunca stüdyo kapatıp oyun iptal ettiği maliyet düşürme programının son halkası.

RedLynx Neden Kapanıyor?

Ubisoft'un çalışanlarına ilettiği öneri, Finlandiya'daki zorunlu çalışan görüşmelerine bağlı. Ülkede 50'den fazla çalışanı olan bir şirket kadroyu etkileyen bir karar aldığında bu süreci başlatmak zorunda. Kapanma 52 kişiyi etkileyecek. Stüdyo yeni bir proje üzerinde çalışmıyordu ve VGC'nin bilgisine göre küçülmek de onu ayakta tutmaya yetmeyecekti. Ekibin tek başına sürdürebileceği bir oyunu da bulunmuyordu.

RedLynx 2000'de Helsinki'de kuruldu. Stüdyo Xbox Live Arcade'de büyük ilgi gören Trials HD'nin ardından 2011'de Ubisoft'a katıldı. Sonraki yıllarda Trials Evolution, Trials Fusion ve 2019'da çıkan Trials Rising'i geliştirdi. 2023'te test sürümüyle yayımladığı mobil oyunu Gwen's Getaway Aralık 2024'te kapandı. 2025'teki küçülmenin ardından mobil oyunlara yönelen ekip, son dönemde Star Wars Outlaws'un Switch 2 sürümüne de destek verdi.

Ubisoft Singapur'da Neler Değişiyor?

Ubisoft Singapur 2008'de destek stüdyosu olarak kuruldu ve Assassin's Creed oyunlarındaki deniz savaşlarını geliştirdi. Ekip daha sonra korsan oyunu Skull and Bones'u üstlendi. Defalarca ertelenen oyun ancak 2024'te çıkabildi. Ubisoft stüdyoda 70 kişiyi çıkarıyor ve bu sayı kadronun yaklaşık beşte birine denk geliyor. Şirket stüdyonun küresel üretim ağındaki yerini koruyacağını vurguladı.

Ubisoft'ta Neler Oluyor?

Ubisoft bu yıl Stockholm, Halifax, Winnipeg ve Belgrad'daki stüdyolarını kapattı, altı oyunu iptal etti. Şirket kendini Creative Houses adını verdiği altı bölüme ayırıyor ve her bölümde bir grup oyun serisi ile stüdyo yer alıyor. Eylülde ikinci bölümün adı Massive Entertainment oldu. RedLynx ve Singapur stüdyosu, diğer ekiplere destek veren ağın içindeydi.

Küçülme yalnızca stüdyolarla sınırlı kalmıyor. Ubisoft birkaç gün önce mobil nişancı oyunu Rainbow Six Mobile'ın 15 Ocak 2027'de kapanacağını duyurmuştu. Şirket büyük serilerini yeni yapıda toplarken bu yapının dışında kalan ekipleri ve oyunları tek tek kapatıyor.

Editörün Yorumu

Trials Fusion'da aynı parkuru onlarca kez denediğim akşamları hatırlıyorum; seri, fizik motoru ve "bir kez daha" hissiyle unutulmaz anlar yaşattı. Rising'den bu yana yeni bir oyunun gelmemesi ve stüdyonun destek ekibine dönüşmesi, kapanışın sinyallerini çoktan vermişti. Ubisoft'un maliyet baskısı altında büyük serilere odaklanması anlaşılır ama küçük ve özgün seriler bu süreçte kayboluyor. Trials hayranıysanız Rising'i ve eski oyunları indirim dönemlerinde kitaplığınıza eklemenizi öneririm. Kapanan stüdyoların oyunları zamanla mağazalardan kalkabiliyor.