ABD, Boeing'e Dur Dedi: Ölümcül Kazalar Nedeniyle Denetim Altında Olacak!

Uçaklar, en güvenilir ulaşım araçları olmasına rağmen, en ufak bir ihmal bile yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği facialara yol açabiliyor. Bu nedenle, uçak üreticileri sürekli denetim altında tutuluyor ve yapılan en ufak bir yanlış, kaza olsun olmasın ciddi şekilde cezalandırılıyor.

Boeing, 2018 ve 2019 yıllarında meydana gelen ölümcül 737 Max kazalarıyla büyük oranda itibar kaybetti. Beş ay aralıkla gerçekleşen iki uçak kazası sonucunda 346 kişi hayatını kaybederken, firmaya havacılık tarihinin en büyük soruşturmalarından biri açıldı.

Boeing, ABD Adalet Bakanlığı'yla Yaptığı Anlaşmaya Uymadı: Para Cezası ve Denetim Geliyor

Lion Air Flight 610 ve Etiyopya Havayolları Flight 302′nin ölümcül kazalarının tek ortak noktası, kullanmış oldukları uçakların Boeing 737 Max olmasıydı. Hatta o dönem dünya genelinde bu model yere indirildi ve uzun bir süre uçmasına izin bile verilmedi.

Soruşturma sonucunda Boeing'in Federal Havacılık İdaresi’nden 737 Max'in uçuş kontrol sistemiyle (yerleşik yazılımı) ilgili bazı bilgileri gizlediği tespit edildi. Uçağın uçmak için düzenleyici kuruluşlardan bu şekilde onay aldığı belirtilirken, daha sonra uçağın iki teknik pilotundan gelen itirafla bu bulgu kesinleşti.

Boeing, meydana gelen ölümcül kazalar ve Federal Havacılık İdaresi’nin eksik bilgilerle aldatıldığı gerekçesiyle 2021 yılında Adalet Bakanlığı ile anlaşma yaptı. Şirket, bu kapsamda 2.5 milyar dolardan fazla para cezası ödedi ve bu sayede başka ihlal olmaması durumunda üç yıl sonra tüm suçlamalar düşecekti.

Ancak, Boeing için işler pek de beklendiği gibi gitmedi. Zira, şirketin 2021 yılında Adalet Bakanlığı ile yaptığı anlaşmasının bazı kısımlarını yerine getirmediği açıklandı. Uçak üreticisi, bu nedenle daha önce ödediği cezaya ek olarak 243,6 milyon dolarlık bir ceza daha ödemek zorunda.

Sadece bunlarla sınırlı değil. Tüm bunlara ek olarak şirketin uyumluluk ve güvenlik girişimlerine en az 455 milyon dolar yatırım yapması gerekecek. Son olarak, üç sene boyunca tarafsız bir gözlemci tarafından güvenlik ve kalite protokolleri açısından denetlenecek.

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