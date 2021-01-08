Boeing, 737 Max Kazaları İçin 2,5 Milyar Dolar Ödeyecek

Boeing 737 Max kazalarının cezası belli oldu. 2019 yılında iki büyük kaza yapan ve 346 kişinin ölmesine yol açam 737 Max uçağı, tartışma konusu oldu. Güvenlik hatalarından haberdar olmasına rağmen FAA'yı bilgilendirmeyen Boeing'in daha fazla ceza alması gerekiyordu.

346 kişinin ölümüne neden olan iki ölümcül kazaya karışan 737 Max hakkındaki bilgileri gizleyerek ABD hükümetini dolandırdığı ortaya çıkan Boeing'in cezası belli oldu. Geçtiğimiz gün alınan karara göre ABD'li uçak şirketi, FAA'yı kandırma suçu için 2,5 milyar dolarlık ceza anlaşmasına vardı.

737 Max uçağı, Mart 2019'da 346 kişinin hayatını kaybettiği iki ölümcül kazanın ardından FAA tarafından yere indirildi. Dolandırıcılık vakasının merkezinde yer alan Boeing, kazalara neden olan kusurlu güvenlik sisteminde çok sayıda değişiklik yaptıktan sonra 737 Max'in yeni uçuşlarına onay almayı başardı.

Boeing 737 Max kazalarının cezası yeterli değil mi?

ABD Başsavcısı Erin Nealy Cox, "Boeing çalışanları tarafından FAA'ya iletilen yanıltıcı ifadeler, yarı gerçekler ve ihmaller, hükümetin uçan halkın güvenliğini sağlama kabiliyetini engelledi" dedi ve şöyle devam etti: "Bu dava açık bir mesaj veriyor: Adalet Bakanlığı, Boeing gibi üreticileri, özellikle de risklerin bu kadar yüksek olduğu sektörlerde düzenleyicileri dolandırmaktan sorumlu tutacaktır."

ABD Başsavcısının açıklamasına göre 2,5 milyar dolarlık rakamın yaklaşık yüzde 70'i, Boeing'in havayolu müşterilerine tazminat olarak kabul ettiği ödemeleri temsil ediyor. Yine de pek çok kişi Boeing şirketinin daha fazla ceza alması gerektiğini düşünüyor.

Temsilciler Meclisi Ulaşım ve Altyapı Komitesine başkanlık eden Peter DeFazio, bu kararı 'kurumsal açgözlülük sonucu ölen 346 kurbana hakaret' olarak kabul ettiğini söyledi: "Anlaşmanın miktarı Boeing'in yıllık gelirinin sadece bir kısmını bile oluşturmuyor. Bu anlaşma, cezai suçlamalar açısından gerçek bir hesap verebilirliği de ortadan kaldırıyor."

Anlaşma; 243,6 milyon dolarlık bir para cezası, Boeing'in havayolu müşterilerine 1,77 milyar dolarlık tazminat ödemesi ve kaza kurbanlarının aile üyeleri için ismi belirtilmeyen bir fona ek 500 milyon dolarlık ödemeyi içeriyor.

Boeing daha önce havayollarına ve kurbanların ailelerine ödeme yapmak için 100 milyon dolar para ayırdığını söylemişti. Anlaşmanın bir sonucu olarak bilet kazançlarına karşı da 743.6 milyon dolarlık ödeme alacağı ifade edildi.