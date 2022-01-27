Boston Dynamics Robotları DHL İçin Çalışmaya Başlıyor

Dünyanın en gelişmiş özel robot üretim şirketlerinden biri olan Boston Dynamics’in robotu Stretch’in ilk ticari müşterisi DHL oldu. DHL, depolama işlemini otomatikleştirmek için Boston Dynamics’e 15 milyon dolarlık yatırım yaptı. Robot sistemlerini lojistik alanına taşıyan şirketin CEO’su Robert Playter, ‘Stretch, Boston Dynamics’in depo alanındaki zorlukları çözmek için özel olarak tasarlanmış en yeni robotudur’ ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıllarda birçok kez el değiştiren ve son olarak Hyundai çatısı altına giren Boston Dynamics, ürettiği özel robotlarla öne çıkıyor. Depolar için özel olarak üretilen Stretch robotu, 23 kilograma kadar olan kutuları taşıyabiliyor. Aynı zamanda Stretch, tekerlekleriyle hareket edebilen stabil bir platform üzerinde bulunan özel vakumlu kafa sistemiyle kutuları kaldırma konusunda oldukça hassas.

Robotlardan Oluşan Bir Filo Lojistik Merkezlerine Teslim Edilecek

Tüm dünyada 200’den fazla ülkede hizmet veren lojistik çözüm şirketi DHL, özel robotun ilk ticari müşterisi oldu. Bunun yanında şirket, depolarında görev yapmaya başlayacak olan Stretch robotunu personeline değişmeyi henüz düşünmüyor. Depolarda çalışan personellerini ortadan kaldırmayan DHL’in uzun bir süre de bunu yapması mümkün görünmüyor.

DHL’in Boston Dynamics’ten ne kadar sayıda robot satın aldığı henüz bilinmiyor, ancak önümüzdeki üç yıl içerisinde alınan robotlardan oluşan bir filonun Kuzey Amerika’daki DHL lojistik merkezlerine teslim edileceği öğrenildi.

Stretch filosu, belirli DHL tesislerinde kullanılarak kamyon boşaltmak ve depoda birkaç kutu taşımak gibi bazı görevlerde bulunacak. Daha sonra robotlar, depo operasyonlarını etkili bir şekilde otomatikleştirmek için depo iş akışının diğer bölümlerinde de görev almaya başlayacak.