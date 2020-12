Boston Dynamics Robotlarından Muhteşem Dans Videosu

Boston Dynamics, bugüne kadarki en etkileyici robot videosuyla 2020 yılını geride bırakıyor. Robotlar "Do You Love Me?" şarkısıyla dans ediyor. Eğlenceli video, aynı anda dans evedem iki Atlas robotunun ilk görüntüsünü sunarken, bu teknolojinin ne kadar hızlı geliştiğine vurgu yapılıyor.

Boston Dynamics Robotları Dans Videosu ile Gündemde: Teknoloji Nereye Gidiyor?

2018'de Boston Dynamics, köpeğe benzeyen Spot robotunun “Uptown Funk” müziği ile dans ettiği sevimli bir video yayınlamıştı. Eğlenceli video, Spot'un geniş hareket yelpazesinin eğlenceli, küçük bir gösterisiydi. Video o zamanlar heyecan vericiydi.

Şimdi ise şirket, sadece Spot'u değil, iki Atlas robotunu ve tekerlekli bir model olan Handle'ı kullanarak uzun koreografili bir dans videosu sunarak işleri hızlandırdı. Boston Dynamics çıtayı yükseltiyor.

Şirketten bir tür yılbaşı hediyesi olarak yayınlanan video, birlikte çalışan iki Atlas insansı robotuna ilk bakış atmamızı sağlıyor. Teknik olarak hala bir prototip robot olan Atlas, geçtiğimiz on yılda 2013'te zar zor yürüyebilme, 2015'te ipsiz dolaşma, sadece üç yıl sonra muhteşem bir parkur rutinini tamamlama ve sonunda akrobatik olma yolunda şaşırtıcı derecede hızlı bir evrim gösterdi.

Öte yandan Spot, şirketin şu anda mevcut olan tek ticari ürünü ve nihayet bu yılın başlarında 75.000 ABD Doları fiyat etiketi ile pazara ulaştı. Robot köpeğin sallanan canlı dans hareketlerinin yanı sıra Yeni Zelanda'da koyun güttüğü , COVID-19 hastalarının tedavisine yardımcı olduğu ve bir Norveç petrol kulesi üzerinde çalıştığı görüldü.

Boston Dynamics teknolojisinin ne kadar ileride olduğunu bir kez daha gösterdi.

Sizler Boston Dynamics robotlarının dans videosu hakkında ne düşünüyorsunuz? Robotlar hayatımızın bir parçası olmak için gün saymaktalar. Kimi insanlar robotlardan korkmakta kimi insanlar ise robotların eğlenceli olduklarını söylemekte.

Dört ayağa sahip olan robot köpek 25-30 kilogram ağırlığa sahip. Robot 31 kilograma kadar ağırlıkları taşıyabilmekte ve tek şarj ile 90 dakika boyunca çalışabilmekte.