Boston Dynamics Spot Satışa Sunuldu! İşte Dudak Uçuklatan Fiyatı

Sosyal medyada sıklıkla gördüğümüz robotlar aracılığı ile yakından tanıdığımız Boston Dynamics Spot isimli dört ayaklı köpek robotu satışa sundu. Şu aşamada yalnızca ticari şirketler için satışa sunulan Spot isimli robotun fiyatı ve merak edilen diğer detayları yazımızda!

Boston Dynamics Spot Fiyatı Ne Kadar?

Geçtiğimiz günlerde yapılan duyurunun ardından harekete geçen Boston Dynamics shop.bostondynamics.com adresi üzerinden Spot isimli robotu satışa sundu. Az önce de bahsettiğimiz gibi yalnızca ticari işletmeler için satışa sunulan bu robot, bireysel kişiler tarafından satın alınamıyor.

Söz konusu ürünün fiyatı 74,500 dolar olarak belirlenmişken, gönderim yalnızca Amerika Birleşik Devletleri sınırı içerisinde yer alan işletmelere yapılıyor. Henüz diğer ülkelere gönderim mevcut değil ve ne zaman mevcut olacağına yönelik bir bilgi de bulunmuyor.

İşletmelerin bu robottan tam olarak nasıl faydalanabileceği ile ilgili bazı soru işaretleri bulunurken, bu fiyata ne gibi hizmetler sunabileceği de merak ediliyor. Peki siz bu robot hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce fiyatı bu teknoloji için uygun mu yoksa pahalı mı? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.