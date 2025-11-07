Battlefield 6’da Sessiz Güncelleme: Oyun Dengesi Değişti

Sosyal medya üzerinden bilgilendirme yapan Battlefield Studios, botların Battlefield 6'daki Verified Experiences (Onaylı Deneyimler) kapsamında geri döneceğini duyurdu. Ayrıca sistemin nasıl işleyeceğine dair bazı detaylar da paylaşıldı.

Battlefield 6 Botları, Seçili Modlara Geri Dönüş Yaptılar

Kısa bir süre önce oyunun baş yapımcısı David Sirland, Battlefield 6’daki bot sisteminin nasıl çalıştığı, hangi kriterlere göre devreye girdiği ve hangi durumlarda destek kuvvet olarak görev yapacağı hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulunmuştu. Şimdi ise yeni bir bilgilendirme ile botların, topluluk deneyimlerine yeniden dahil olacağı açıklandı.

Hatırlayacak olursak botlar, geçtiğimiz ay daha dengeli eşleşmeler sağlamak amacıyla topluluk sunucularından ve Portal modundan geçici olarak kaldırılmıştı. Son gelen bilgilere göre, Breakthrough, Conquest ve Rush modlarında yeniden aktif hale geldiler.

Battlefield 6 Modlarında Toplamda On İki Bot Bulunacak

Her oyun modu en fazla 12 bot ile desteklenecek. Eğer “kontenjanı botlarla doldur” seçeneği aktifse, maçların başlayabilmesi için en az 8 gerçek oyuncu gerekecek. Bu durumda her takımda azami 6 bot bulunacak. Kontenjan doldurma devre dışı bırakılırsa, maçın başlaması için 20 gerçek oyuncuya ihtiyaç duyulacak.

Çok oyunculu modlardaki sistemle benzer şekilde gerçek oyunculardan kazanılan deneyim puanlarında bir değişiklik olmayacak. Ancak botlardan kazanılan deneyim puanı azaltılmış şekilde sunulacak. Ayrıca botlar etkin durumdayken oyun süresi, K/D oranı veya toplam diriltme gibi istatistiklerde herhangi bir kayıp ya da kazanım olmayacak.

Oyuncular, meydan okumaları (challenges) tamamlamaya da devam edebilecekler. Battlefield Studios, istatistik sisteminin şu anda hedeflendiği gibi çalışmadığını ancak üzerinde aktif olarak iyileştirmeler yapıldığını da belirtti.