Oyuncuların Sevmediği Battlefield 6, Satış Rekoru Kırdı!

Electronic Arts’ın kısa süre önce piyasaya sürdüğü Battlefield 6, çıkışından bu yana FPS dünyasının en çok konuşulan oyunlarından biri haline geldi. Steam’in en çok satanlar listesine girmeyi başaran yapımın satış rakamları nihayet açıklandı. Peki Battlefield 6 şimdiye kadar kaç kopya sattı? İşte ayrıntılar...

Battlefield 6, 10 Milyon Barajını Aştı

Serinin en büyük çıkışını yapan Battlefield 6, daha önce açıklanan rakamlara göre 7 milyon satışa ulaşmıştı. Ancak kısa süre önce gelen yeni veriler, satışların 10 milyon adedi aştığını ortaya koydu. Özellikle PC sürümü oyuncular arasında yoğun ilgi gördü. Bununla birlikte oyun genel olarak topluluk tarafından beğenilmiş gibi görünse de durum tam olarak öyle değil.

Steam’deki genel inceleme durumu “karışık” olarak görünüyor. Yani oyuncuların bir kısmı oyunu beğenirken, bir kısmı beklentilerini karşılamadığını düşünüyor. Bu değerlendirme tüm dillerdeki kullanıcı yorumlarını kapsıyor.

Ancak Türk oyuncuların yorumlarına baktığımızda tablo çok daha olumlu. Türkçe incelemelerin büyük bölümü “çok olumlu” durumunda. Görünen o ki Battlefield 6 Türkiye’de beklenenden daha fazla beğeni toplamış.

Battlefield 6 Fiyatı

PC: Steam'de 69,99 dolar (2.938 TL), Epic Games Store'da 2 bin 599,99 TL

Xbox Store: 2 bin 899,99 TL

PlayStation Store: 2 bin 900 TL

Battlefield 6 Sistem Gereksinimleri

Bileşen Minimum Önerilen İşletim Sistemi Windows 10 (64-bit) Windows 11 (64-bit) İşlemci Intel Core i5-8400, AMD Ryzen 5 2600 Intel Core i7-10700, AMD Ryzen 7 3700X RAM (Bellek) 16 GB 16 GB Ekran Kartı Nvidia RTX 2060, AMD Radeon RX 5600 XT 6GB, Intel Arc A380 Nvidia RTX 3060 Ti, AMD Radeon RX 6700 XT, Intel Arc B580 Depolama 55 GB kullanılabilir alan 80 GB kullanılabilir alan

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Battlefield 6'yı nasıl buluyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.