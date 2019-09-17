Brad Pitt, Astronot ile Röportaj Yaptı

Önümüzdeki günlerde vizyona girecek olan bir filmde astronot rolünü canlandıran Brad Pitt, bir NASA astronotu ile röportaj yaptı.

20 Eylül tarihinde vizyona girecek olan Ad Astra (Yıldızlara Doğru) filminde bir astronot rolünü canlandıran Brad Pitt, filmin vizyona girmesi öncesinde reklam amaçlı bir görüşme yaptı. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaklaşık dört aydır bulunan bir NASA astronotu ile görüşen Pitt, Astronot Nick Hague ile röportaj yaptı.

Yaptığı röportajda meslek ve görev ile ilgili bazı soruları yönelten Pitt, bu soruya yönelik cevapları direkt tecrübeli birisinden aldı. İşte bu sorulardan bazıları ve cevapları:

Yer çekimsiz ortamda nasıl hissediyorsunuz?

(Astronot bu soruya dönerek cevap verdi.)

Oldukça meşgulsünüz. Ama ailenizi ve sevdiklerinizi de özlüyorsunuz. Zihinsel olarak nasıl stabil kalabiliyorsunuz?

Kesinlikle! Bir aile sahibi olup, sevdiklerimizden uzak kalma tamamen bir meydan okuma. Sanırım en büyük avantajımız, görev yaptığımız yerin dünyaya yakın olması. Bu sayede telefonla aramalar yapabiliyor ve her hafta sonu çocuklarımla görüntülü görüşebiliyorum.

Müzik çaları kim kontrol ediyor?

(Gülüşme) Sırasıyla yönetiyoruz. Burada bir İtalyan, iki Amerikalı astronot ile iki Rus kozmonot var. Akşam yemeğinde Rus müziği dinlemek güzel bir değişiklik oluyor.

Uzay yürüyüşü nasıl bir his?

Yörüngede dönmek harika bir duygu. Bunu uzayda çok iyi bir şekilde hissediyorsunuz, kelimelerle tarif edilemez.