BSH IFA'da Yaratıcı ve Tüketici Dostu Mutfak Çözümleri Tanıttı

BSH Ev Aletleri Grubu, IFA etkinliğinde tüketicilerle buluştu. Şirket, etkinlik sürecinde yapay zekâ, dijital olgunluk ve nesnelerin interneti (loT) odaklı ürünleriyle ön plana çıkmayı başardı. Şirket, yaratıcı ve tüketici dostu mutfak çözümleri ile ilgi odağı hâline geldi.

BSH IFA'da Tanıttığı Ürünler ile Dikkat Çekti

Tanıtımı gerçekleştirilen ürünler arasında Bosh ve Siemens'in yeni LoT destekli fırın serisi, cihazlar ve dijital servisler arasında sorunsuz bağlantı kuran Smart Kichen Dock ve yeni mutfak aletleri markası Solitaire yer aldı.

Yemek pişirmek artık son derece kolay ve sürdürülebilir hâle geliyor. Yapay zekâ sayesinde, fırında doğru sıcaklık ayarı ve uzaktan kumandadan, tercih edilen kızartma derecesine kadar kullanıcıların isteklerini yansıtan yenilikler ön plana çıkıyor.

BSH Ev Aletleri Grubu’nun Türkiye CEO’su Gökhan Sığın, oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Sığın, beyaz eşya ve elektrikli ev eşyaları üreten ve satan bir şirket olmanın yanı sıra kişiselleştirilmiş dijital işlev, hizmet ve içerikler sunan bir kurum olmayı da hedeflediklerini söyledi.

Önümüzdeki dönemde ürünlerinin yüzde 90'dan fazlasının IP bağlantılı olmasını hedeflediklerinin altını çizen Sığın, bu dönüşümü, en gelişmiş büyük veri ve makine öğrenimi teknolojilerinin uzmanlığı ile birleştirerek sağladıklarını ifade etti.

Bir diğer önemli trendi "Hiper-kişiselleştirme" olarak belirlediklerini ve bu doğrultuda yapay zekâ daha fazla güç ve önem kazandığını söyleyen Sığın, geleceğin dijital müşterilerinin beklediği akıllı ürünler ve hizmet modellerini tüketiciyle buluşturmak için başarılı adımlar attıklarını belirtti.

Kişiselleştirilmiş dijital işlev, hizmet ve içerikler sunan Home Connect ile bulaşık makinesinden, çamaşır makinesine, fırından kahve makinesine kadar hem küçük hem de büyük birçok ev aleti uzaktan kontrol edilebiliyor ve bu aletler birbirleriyle de iletişime geçebiliyor.

Kullanıcılar ev aletlerini dokunmatik olarak ekranda kullanabiliyor. Bunun yanı sıra bu aletler Home Connect uygulaması sayesinde akıllı saatler ve sesli asistanlar ile destekleniyor. Ev aletlerini yalnızca açıp kapatmak ile kalmıyor, program seçimini, zamanlayıcıyı ayarlamayı, ev aletini Eco moduna almayı ve çok daha fazlasını sağlayabiliyor.

Yeni Smart Kitchen Dock mutfakta pişirme, kızartma ve fırınlama işlemlerini ses öncelikli akıllı ekran aracılığı ile destekliyor. Bosch'un pişirme fonksiyonlu akıllı mutfak robotu Cookit kullanıcıları, favori yemek tariflerini Home Connect'taki yeni bir işlev sayesinde mesajlaşma ya da e-posta uygulamaları aracılığıyla paylaşabiliyor.

Kullanıcıların fırını kullanma geçmişi ve kişisel tercihlerine göre hafıza geliştiren ve bu doğrultuda çeşitli tavsiyeler verebilen fırın gelecek tercihler için kullanıcıları yönlendirebiliyor. Smart Kitchen Dock hem fırınlama ve hem pişirme hem de kızartma süreçlerinde ses odaklı akıllı ekranlar ile destekleniyor.

Bosch’un son teknolojisi i-DOS otomatik akıllı dozajlama sistemi, deterjan tüketimi hakkında farkındalık yaratıyor. Böylece yüzde 20’lere varan enerji tüketimi tasarrufu sağlanabiliyor. Kullanıcılar Home Connect sayesinde ne kadar enerji ve su tükettiğini kolayca öğrenebiliyor.

Yen iBosch Series 8 premium fırın serisine eklenen AirFry modu ve AirFry tepsisi, yemeklerin artık geçmişe kıyasla çok daha sağlıklı bir şekilde kızartılabilmesini mümkün hâle getiriyor. Yeni buharlı pişirme fonksiyonu sayesinde gıdalar 120 dereceye kadar ısıtılabiliyor ve bu sayede yiyeceklerin besin değeri de korunmuş oluyor.

Akıllı teknolojiyle pişirme özelliğini içeren Siemens iQ700 fırının sensör teknolojisi, kullanıcı geri bildirimi ve akıllı algoritmaların kombinasyonu, pişirme ve kızartma sonuçlarının bireysel tercihlere en iyi şekilde uyarlanmasını mümkün hâle getiriyor.

Üründe yer alan kızartma sensörü sayesinde pizza, kruvasan ve lazanya gibi pek çok yemek ya da tarif için istenen şekilde kızartma derecesi verilebiliyor. Pişirme işlemi fırının içerisinde bulunan kamera sayesinde sürekli takip ediliyor ve istenen kızarma seviyesine ulaştığında fırın otomatik olarak kapanıyor. Home Connect üzerinden fırın gerçek zamanlı olarak görüntülenebiliyor.

BSH'nin yeni alt donduruculu No Frost buzdolabı, içerisinde yer alan malzemelere göre yeni tarifler öneriyor. Akıllı buzdolabı ayrıca alışveriş listesi planlaması da yapabiliyor.

Home Connect uygulaması, Siemens'in yeni akıllı EQ900 tam otomatik kahve makinesinin barista Mode'u ile kullanıcılara su ve kahve miktarı öğütme derecesi, demleme sıcaklığı ve süt sıcaklığı ve miktarı gibi tüm seçenekleri ayrı ayrı ve hassas şekilde ayarlayabilmesine olanak tanıyor.

Akıllı Seçim (Hydronic Select) teknolojisini içeren Waterbase armatürü, ihtiyaca göre suyu altı farklı seçenekte kullanıma hazırlayabiliyor. Musluk suyunu soğuktan oda sıcaklığına, buza, maden suyuna 80 derece ve 100 derece kaynak suya kadar kullanıma hazırlayabiliyor. Bu ürün de Home Connect uygulamasını destekliyor.