Kripto Para Borsası BtcTurk, Siber Saldırıya Uğradığını Açıkladı!

Ülkemizde en çok kullanılan kripto para borsalarından biri olan BtcTurk, siber saldırıya uğradığını açıkladı.

Gün içerisinde birçok BtcTurk kullanıcısı kripto alım-satım işlemleri ve hesaplarından çekim gerçekleştiremediklerini X üzerinden yapmış oldukları paylaşımlarla belirtmişlerdi. BtcTurk'ten konuya dair açıklama gecikmedi.

Yaşanan siber saldırıyı doğrulayan BtcTurk, soğuk cüzdanlarda bir sorun olmadığını ve kullanıcı varlıklarının bu kayıplardan etkilenmeyeceğini belirtti. Şirket ayrıca resmî makamlar ile iletişime geçildiğinin de altını çizdi.

BtcTurk Konuya Dair Açıklama Yayınladı

"Ekiplerimiz 22 Haziran 2024 tarihinde platformumuzdan kontrol dışı çekimler yapılmasına sebep olan bir siber saldırı yaşandığını tespit etmiştir. Söz konusu siber saldırıdan sadece 10 adet kripto paranın sıcak cüzdanlarındaki bakiyelerin bir kısmı etkilenmiş olup, varlıkların çok büyük bir kısmının tutulduğu soğuk cüzdanlarımız güvendedir. BtcTurk'ün finansal gücü bu saldırıdan etkilenen tutarlarının çok üstünde olup, kullanıcı varlıkları bu kayıplardan etkilenmeyecektir. Aynı zamanda resmî makamlar ile de iletişime geçilmiştir. Tedbir olarak kripto para yatırma ve çekme işlemleri durdurulmuş olup çalışmalarımız en kısa sürede tamamlandıktan sonra kullanıma açılacaktır."

Türk Lirası yatırma ve çekme işlemlerinin sorunsuz olarak geçtiğimiz dakikalarda hizmete açıldığını belirten BtcTurk, kripto para yatırma ve çekme işlemlerinin ise takriben 6 saat içerisinde kullanılabilir olacağını belirtti.