BTS Yeni Şarkısı Butter ile YouTube'da İzlenme Rekoru Kırdı

BTS yeni şarkısı Butter ile YouTube izlenme rekorlarını alt üst etti. Dünya genelinde milyonlarca hayrana sahip olan BTS grubu, popüler video paylaşım platformu YouTube'da yeni bir izlenme rekoru kırdı. Güney Koreli müzik grubunun yeni elde ettiği başarıya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

BTS Yeni Şarkısı Butter İle Yeni Bir Başarıya İmza Attı

Tüm dünyada popüler olan K-pop grubu BTS, geçtiğimiz aylarda Dynamite isimli şarkı ile 24 saatte en çok izlenen video rekoru kırarak Blackpink'in How You Like That şarkısını tahtından etmişti. Blackpink'in How You Like That şarkısı ilk 24 saatte 82.4 milyon kez izlenerek 24 saatte en çok izlenen video rekorunu kırmıştı. Dynamite ise ilk 24 saatte video paylaşım platformu üzerinden 101,1 milyon izlenmişti.

Güney Koreli BTS müzik grubu, Butter isimli yeni bir şarkı yayımladı. Dünya genelinde milyonlarca hayranı olan muzik grubu, yayımladığı yeni şarkı ile bir başarının altına daha imza attı. Butter şarkısı, ilk 24 saatte 113 milyon izlenerek yeni rekorun sahibi olmayı başardı.

Kısa süre içerisinde çok popüler hale gelen şarkının görüntüleme sayısı 159 milyonu aşmış durumda. Yaklaşık 13 milyon beğeni sayısına sahip olan videoya 5 milyon 800 binden fazla yorum yapıldı. Hybe Labels isimli youTube kanalı üzerinden yayımlanan video, YouTube trend listesinin ilk sırasında yer alıyor.

Butter şarkısı YouTube'da bir başarıya daha imza attı. BTS grubunun yeni şarkısı aynı zamanda 3,9 milyondan fazla eşzamanlı izleyiciye ulaşarak yeni bir rekor elde etti. K-pop denildiğinde akla gelen ilk müzik grubu olan BTS, Big Hit Entertainment tarafından 2013 yılında oluşturuldu. Güney Koreli grubun dünya genelinde milyonlarca hayranı bulunuyor. 7 üyeden oluşan grupta Kim Seok-jin, Suga, J-Hope, Kim Nam-joon, Jimin, Kim Tae-hyung ve Jungkook yer alıyor.

YouTube rekorlarını alt üst eden Butter isimli şarkıyı aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

BTS müzik grubunun yeni şarkısı Butter hakkında ne düşünüyorsunuz? Milyonlarca hayrana sahip olan popüler müzik grubunun yayımladığı yeni şarkı ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.