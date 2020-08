BTS Yeni Şarkısı Dynamite İle YouTube İzlenme Rekoru Kırdı

Tüm dünyada oldukça popüler olan video platformu YouTube'da yeni bir izlenme rekoru kırıldı. Güney Koreli müzik grubu BTS yeni şarkısı Dynamite ile YouTube izlenme rekorlarını alt üst etti. Düyna genelinde milyonlarca hayrana sahip olan BTS grubunun elde ettiği başarı ile ilgili detaylar haberimizde.

BTS Yeni Şarkısı Dynamite İle YouTube İzlenme Rekorlarını Alt Üst Etti

Tüm dünyada popüler olan K-pop grubu BTS'in Dynamite şarkısı 24 saatte en çok izlenen video rekoru kırarak Blackpink'in How You Like That şarkısını tahtından etti. Blackpink'in How You Like That şarkısı ilk 24 saatte 82.4 milyon kez izlenerek 24 saatte en çok izlenen video rekorunu kırmıştı.

BTS müzik grubunun Dynamite şarkısı ilk 24 saatte 98.3 milyon izlenerek büyük bir başarının altına imza attı. Geçtiğimiz aylarda 24 saatte en çok izlenen video rekorunu Blackpink grubuna kaptıran BTS grubu, yeni şarkısı ile birlikte rekora tekrar sahip olmayı başardı. Dynamite şarkısı şu anda 148 milyon izlenmeyi aşmış durumda.

Dynamite şarkısı YouTube'da bir rekora daha imza attı. BTS grubunun yeni şarkısı aynı zamanda 3 milyondan fazla eşzamanlı izleyiciye ulaşarak en çok izlenen YouTube Premiere rekorunu da kırdı. K-pop denildiğinde akla gelen ilk müzik grubu olan BTS, Big Hit Entertainment tarafından oluşturuldu. Güney Koreli grubun dünya genelinde milyonlarca hayranı bulunuyor.

YouTube rekorlarını alt üst eden Dynamite şarkısını aşağıda yer alan oynatıcıdan izleyebilirsiniz. BTS müzik grubunun yeni şarkısı Dynamite hakkında ne düşünüyorsunuz? Dynamite şarkısı ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.