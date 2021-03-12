Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (12 Mart)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101’e bu hafta gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım. Bu hafta BİM'e gelen teknolojik ürünler ve A101'e gelen teknolojik ürünler oldukça dikkat çekici görünmekte.

Kullanıcıların kalbine taht kuran BİM ve A101'de her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel teknolojik ürünler var. BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları ile vatandaşlar uygun fiyata teknolojik ürünleri satın alabiliyor. Lafı daha fazla uzatmadan ürünlere göz atalım.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

Bu hafta BİM mağazalarına çok fazla teknolojik ürün geldi.

BİM mağazalarına gelen teknolojik ürünler listesi şu şekilde:

Dijitsu 43 Inç Full HD Uydu Alıcılı TV, 1999 TL'den satışta.

Hometech Alfa Tablet 699 TL'den satışa çıktı.

HP Wifi Yazıcı 2710, 350 TL'den satışta.

Dexim Taşınabilir Şarj Aleti 10.000 mAh, 49.90 TL'den satışa sunuldu.

Polosmart Wireless Akıllı Lamba, 65 TL fiyat etiketine sahip.

Polosmart Tws Kablosuz Kulaklık Fs45, 79.90 TL'den satışta.

Hasır Kordonlu Akıllı Saat 99.90 TL'den satışa çıktı.

Lexar USB Bellek 64 GB 39.90 TL'den satışa sunuldu.

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

A101 mağazlarına bu hafta pek çok teknolojik ürün geldi.

Gelen ürünler şu şekilde:

Toshiba 58UA2063DT 58" Ultra HD Android Smart Led TV 4.999 TL'den satışta.

Hi Level HL49FAL27 49" Full Hd Android Smart Led TV 2.799 TL'den satışa sunuldu.

Xiaomi Redmi 9 64GB 2.299 TL'den satışta.

Piranha Sese Duyarlı Led Ambiyans Aydınlatma 49.95 TL'den satışa çıktı.

Piranha Gaming Klavye Kablolu 39.95 TL fiyat etiketine sahip.

Piranha Mouse Pad 30 X 70 Cm, 24.95 TL'den satışta.

Piranha 2102 Kablolu Kulaklık 29.95 TL'den satışta.

Qcy T1C Wireless Bluetooth Kulaklık 99.95 TL'den satışa sunuldu.

Go Smart 32 GB Smart Usb Bellek 29.95 TL'den satışta.

Sizler gelen ürünler hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın! Telegram kanalımıza katılarak hem sorular sorabilir hem de teknolojik ürünler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Telegram kanalımıza burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.