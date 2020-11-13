Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (13 Kasım)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101’e bu hafta gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım. Bu hafta BİM'e gelen teknolojik ürünler ve A101'e gelen teknolojik ürünler oldukça dikkat çekici görünmekte.

Kullanıcıların kalbine taht kuran BİM ve A101'de her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel teknolojik ürünler var. BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları ile vatandaşlar uygun fiyata teknolojik ürünleri satın alabiliyor. Lafı daha fazla uzatmadan ürünlere göz atalım.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

Bu hafta BİM'e çok fazla teknolojik ürün geldi.

HP Laptop ve Oyuncu Aksesuarları

AMD RADEON Grafik Kartı, 4GB RAM ve 128GB SSD'ye sahip olan cihaz 4.449 TL'den satışta. HP Pavilion oyuncu aksesuarları da bu hafta gelen teknolojik ürünler arasında yer alıyor. Aşağıdaki resimden göz atabilirsiniz.

Oppo A5 2020 ve 32 inç TV

Snapdragon 665 işlemciden güç alan akıllı telefonde 64 GB depolama ile birlikte 3 GB RAM bulunuyor. A5 2020, 12 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP mono lens ve 2 MP portre sensörü ile geliyor. Ayrıca cihazda EIS, Ultra Night Mode 2.0, 4K 30 fps video kaydı ve 8 MP ön kamera yer alıyor. Telefon 2.299 TL fiyat etiketine sahip.

Dijitsu marka 32 inç TV 999 TL'den satışta.

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

A101 mağazalarına da bu hafta birçok yeni teknolojik ürün geldi.

Hi-Level Marka TV'ler

A101'e iki adet Hi-Level marka TV geldi. Aşağıdan cihazlara göz atabilirsiniz.

Bluetooth Kulaklık ve Dahası

Piranha marka teknolojik aksesuarlar bu hafta A101'de yerini aldı.

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