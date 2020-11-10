İkinci El Araç Fiyatlarını Düşürecek Adım Atılabilir!

Bilindiği üzere son zamanlarda ikinci el araç piyasası bir hayli yükseldi. Neredeyse ikinci el araç fiyatları sıfır araç fiyatları ile yarışacak duruma geldi. Konu hakkında bir adım atılacağı iddia edidi. İşte detaylar.

İkinci El Araç Fiyatları Ne Zaman Düşecek?

İkinci el araç piyasasına yönelik aralarında ithalatın da yapılmasının yer aldığı bir takım tedbirler alınacağı iddia edildi. Yeni Şafak'ın aktardığı habere göre, ikinci el araç tarafına yönelik olası bir ithalat izninin verilmesi halinde ise fiyatlarda düşüş yaşanması bekleniyor.

Yeni Şafak'a açıklama yapan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bizim için de sürpriz bir gündem maddesi oldu. Tabi bu yönde İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği olarak bir düşüncemiz vardı ancak olgunlaşmamıştı. O yüzden de kamuoyu ile paylaşmamıştık. Burada önemli olan nokta şu: Bu uygulama ile ne amaçlanıyor. İkinci el araçlarının fiyatlarının stabil hale getirilmesi mi?, yoksa tüketicinin lüks araca erişim noktasında yaşadığı zorluğun ortadan kaldırılması mı?. Bunu öğrenmek lazım."

Türkiye'ye yapılacak ikinci el araç ithalatında en uygun ülkelerin Avrupa ülkeleri olduğunu ve başı Almanya'nın çektiği söyleniyor. İthalat izninin verilmesi durumunda ikinci el araç piyasasında fiyatların düşmesi beklenenler arasında yer alıyor.

Ertemel açıklamasında bu yönde atılacak adımın ikinci el araç fiyatlarına olumlu yansıması olacağını belirtti. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

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