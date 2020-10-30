Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (30 Ekim)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101’e bu hafta gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım. Bu hafta BİM'e gelen teknolojik ürünler ve A101'e gelen teknolojik ürünler oldukça dikkat çekici görünmekte.

Kullanıcıların kalbine taht kuran BİM ve A101'de her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel teknolojik ürünler var. BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları ile vatandaşlar uygun fiyata teknolojik ürünleri satın alabiliyor. Lafı daha fazla uzatmadan ürünlere göz atalım.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

BİM'e bu hafta bir adet televizyon geldi.

Dijitsu 65 Inç TV Smart LED Uydu Alıcılı

3840x2160 çözünürlüğünde 178 derece geniş görüş açısına sahip olan Dijitsu marka 65 inçlik TV, 4.399 TL'den satışta.

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

A101 mağazalarına her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni teknolojik ürünler geldi. İşte A101'e gelen teknolojik ürünler.

Toshiba 50UL3A63DT 50" Ultra HD Smart Led TV

4K Ultra HDR görüntü kalitesi, dâhili Wi-Fi bağlantısının yanında 4 adet HDMI ve 2 adet USB giriş özellikleri ile keyifli vakit geçirmeye olanak sağlayan Toshiba 50UL3A63DT 50" Ultra HD Smart Led TV üstün özellikleriyle alıcıların beğenisine sunuluyor. Ürün, 2 yıl Vestel garantisi kapsamında 3.299 TL fiyatıyla A101 marketlerinde alıcısıyla buluşmayı bekliyor.

Samsung 40N5000 40'' Full HD TV

Samsung 40N5000 40'' Full HD TV, dahili uydu alıcısı, 1 adet USB girişi ve 2 HDMI girişi, 20 W ses çıkış gücü ile televizyonunu yenilemek için cazip bir seçenek. 2 yıl SAMSUNG Türkiye garanti olan ürün 2.299 TL’den alıcıları ile buluşuyor.

Samsung Galaxy Tab A SM-T510 Tablet, Realme C2 ve Daha Fazlası

Samsung Galaxy Tab A SM-T510 tablet 1.399 TL fiyatı, Exynos7904A (1.8GHz+1.6GHz, Octa Core) işlemcisi, 10.1 inç LCD ekranı, 2 GB RAM ve 32 GB dahili hafıza özellikleri ile her yerde rahat bir kullanım sağlıyor. 6150 mAh pil gücü ve 2 yıl Samsung Türkiye garantisi bulunan ürün tüm A101 marketlerinde satışta.

Realme C2, 6.4 inçlik 750 x 1560 çözünürlük sunan damla çentikli ekrana sahip. MediaTek Helio P22 yonga setinden güç alan Realme C2'de 3 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı bulunmakta. 4.000 mAh bataryadan beslenen Realme C2, Micro-USB portundan şarj olmakta. Android 9 Pie işletim sistemi ile kutudan çıkan Realme C2, 1.799 TL'den satışta.

Oyuncu Aksesuarları

Piranha oyuncu aksesuarları bu hafta A101 marketlerinde. Hemen alt kısımda yer alan görselden ürünlere bakabilirsiniz.

Sizler gelen ürünler hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın! Telegram kanalımıza katılarak hem sorular sorabilir hem de teknolojik ürünler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Telegram kanalımıza burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.