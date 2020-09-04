Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (4 Eylül)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101’e bu hafta gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım. Bu hafta BİM'e gelen teknolojik ürünler ve A101'e gelen teknolojik ürünler oldukça dikkat çekici görünmekte.

Kullanıcıların kalbine taht kuran BİM ve A101'de her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel teknolojik ürünler var. BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları ile vatandaşlar uygun fiyata teknolojik ürünleri satın alabiliyor. Lafı daha fazla uzatmadan ürünlere göz atalım.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

BİM'e bu hafta birbirinden güzel teknolojik ürünler geldi.

Oppo A5 2020

Snapdragon 665 işlemciden güç alan akıllı telefonde 64 GB depolama ile birlikte 3 GB RAM bulunuyor. A5 2020, 12 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP mono lens ve 2 MP portre sensörü ile geliyor. Ayrıca cihazda EIS, Ultra Night Mode 2.0, 4K 30 fps video kaydı ve 8 MP ön kamera yer alıyor.

Akıllı telefon 2.299 TL'den satışta.

Smart Drone

Corby Drones 189 TL'den satışa sunuldu.

Polo Smart Akıllı Saat

Polo Smart marka akıllı saat 59.90 TL fiyat etiketi ile satışa çıktı.

Kablosuz Kulak içi Kulaklık

Free Sond marka kulak içi kulaklık 59.90 TL'den satışta.

Televizyon, Powerbank ve dahası

42 inç Dijitsu marka televizyon 1.399 TL fiyatı ile satışa sunuldu. 10.000 mAh Powerbank 64.90 TL'den satışta. Hemen aşağıdaki görsellerden ürünlere göz atabilirsiniz.

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

A101 mağazalarına her hafta olduğu gibi bu hafta da pek çok teknolojik ürün geldi.

Hi Level 49'' Ultra HD Android Smart Led TV

Hi Level 49'' Ultra HD Android Smart Led TV'de dahili UHD uydu alıcısı, 3 adet HDMI ve 2 adet USB girişi bulunuyor. 4 Çekirdekli Android işlemcisi ve SPDIF dijital ses çıkış özellikleri ile evde geçirilen zamanları daha keyifli hale getiren bu özel ürün 2 yıl Sunny garantisi ile 2.199 TL’den tüm A101 marketlerinden satın alınabiliyor.

Reeder P13 / Elton EL32DAB3037 32" Uydu Alıcılı Led Tv

Elton EL32DAB3037 32" Uydu Alıcılı Led Tv dahili uydu alıcısı, 2 adet HDMI ve 1 adet USB media player girişine sahip. Sunny güvencesinde 2 yıl garanti sunan televizyon 899 TL fiyatı ile tüm A101 marketlerinde müşterilerle buluşuyor.

Reeder P13, A101 marketlerinin raflarında dikkat çekiyor. 6.1" HD ekranı, yüz tanıma özelliği ile kullanımı son derece keyifli bir ürün, 3 GB RAM, 16 GB dâhili hafızası sayesinde bilgileri güvenle saklayabiliyor ve 128 GB’a kadar arttırabiliyor.

5 MP ön kamerası ve 8 MP arka kamerası en güzel anılar ölümsüzleştiren REEDER P13 BLUE cep telefonu 2 yıl Samsung Türkiye garantisi ve 1.299 TL fiyatı ile alıcıların beğenisine sunuluyor.

Xiaomi Earbuds S, Powerbank ve Dahası

Xiaomi Earbuds S Bluetooth Kulaklık bu haftanın cazip ürünlerinden bir olarak reyonlarda yerini alıyor. 300 mAh şart kutusu batarya kapasitesi, 43 mAh kulaklık batarya kapasitesi, telefonlar ile kolay eşleşme özellikleri yanı sıra 2 yıl garantisiyle sadece 139 TL olan ürün A101 marketlerinde bu hafta satışta.

Piranha 10.000 mAh Powerbank şarj bitme endişesi olmadan vakit geçirmeye olanak sağlıyor. 2.1A şarj hızı ve çift USB giriş özelliklerinin yanında son derece ince ve şık bir tasarıma sahip ürün alıcıların beğenisine sunuluyor. 2 yıl garantisi ve sadece 44,95 TL fiyatıyla tüm A101 marketlerinde.

Piranha Gaming Klavye kullanışlı ve şık tasarımı ile 2 yıl garantisi bulunan ürün sadece 39,95 TL. Klavyenin yanında birbirinden kullanışlı kulaklıklar da oyun severler için geliyor. Piranha Gaming Kulaklık 2 yıl garantisi ve 49,95 TL fiyatı ile oyun severler için tüm A101 marketlerinde.

Oyun için tasarlanmış güçlü bass ve tiz sesleri ayırt edebilen Piranha Gaming Kulak İçi Kulaklık ise, telefon ve PC ile uyumu ile öne çıkıyor. Bu cazip ürünün fiyatı da çok cazip, sadece 39,95 TL.

Sizler gelen ürünler hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!