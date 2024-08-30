Bu Özelliklere Bedava: vivo Y36C Tanıtıldı!

Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından vivo, teknik özellikleriyle ve fiyatıyla kullanıcıları üzmeyecek vivo Y36C modelini kullanıcıların beğenisine sundu. Peki, akıllı telefon tam olarak neler sunuyor? İşte vivo Y36C özellikleri ve fiyatı!

vivo Y36C Özellikleri ve Fiyatı

vivo Y36C modelinde 6.56 inç 90 Hz yenileme hızı sunan LDC bir panel karşımıza çıkıyor. Giriş segmentin vazgeçilmezi damla çentik tasarımını benimseyen modelin MediaTek Dimensity 6300 işlemcisinden güç aldığını belirtelim.

Akıllı telefonda 6/8/12 GB RAM ve 128/256 GB dahili depolama mevcut. Kullanıcılar dilerse, microSD kart desteği sayesinde 1 TB'a kadar depolamada artırıma gidebiliyorlar. Dahası, 5 Megapiksel selfie, 50 Megapiksel ana ve henüz çözünürlüğü duyurulmayan yardımcı bir sensör bizleri karşılayacak.

5.000 mAh'lik bir pilden beslenen cihazın teknik özellikleri ve fiyatı şöyle;

Özellik Detaylar Renk Seçenekleri Moon Shadow Black, Distant Mountain Green, Diamond Purple Kalınlık 8.53 mm Ağırlık 185 gram Kasa Tasarımı Düz çerçeve, dikdörtgen kamera çıkıntısı Ekran 6.56 inç LCD Yenileme Hızı 90 Hz Maksimum Parlaklık 840 nits İşlemci MediaTek Dimensity 6300 CPU 2 x ARM Cortex-A76 (2.4 GHz) + 6 x ARM Cortex-A55 (2 GHz) GPU Mali-G57 MC2 RAM 6 GB / 8 GB / 12 GB Depolama 128 GB / 256 GB Arka Kamera 50 MP ana kamera, muhtemelen derinlik sensörü Ön Kamera 5 MP Batarya 5,000 mAh Su ve Toz Dayanıklılığı IP54 Fiyat 6GB RAM + 128GB: $126

8GB RAM + 128GB: $140

8GB RAM + 256GB: $154

12GB RAM + 256GB: $182

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