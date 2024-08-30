Bu Özelliklere Bedava: vivo Y36C Tanıtıldı!
Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından vivo, teknik özellikleriyle ve fiyatıyla kullanıcıları üzmeyecek vivo Y36C modelini tanıttı!
Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından vivo, teknik özellikleriyle ve fiyatıyla kullanıcıları üzmeyecek vivo Y36C modelini kullanıcıların beğenisine sundu. Peki, akıllı telefon tam olarak neler sunuyor? İşte vivo Y36C özellikleri ve fiyatı!
vivo Y36C Özellikleri ve Fiyatı
vivo Y36C modelinde 6.56 inç 90 Hz yenileme hızı sunan LDC bir panel karşımıza çıkıyor. Giriş segmentin vazgeçilmezi damla çentik tasarımını benimseyen modelin MediaTek Dimensity 6300 işlemcisinden güç aldığını belirtelim.
Akıllı telefonda 6/8/12 GB RAM ve 128/256 GB dahili depolama mevcut. Kullanıcılar dilerse, microSD kart desteği sayesinde 1 TB'a kadar depolamada artırıma gidebiliyorlar. Dahası, 5 Megapiksel selfie, 50 Megapiksel ana ve henüz çözünürlüğü duyurulmayan yardımcı bir sensör bizleri karşılayacak.
5.000 mAh'lik bir pilden beslenen cihazın teknik özellikleri ve fiyatı şöyle;
|Özellik
|Detaylar
|Renk Seçenekleri
|Moon Shadow Black, Distant Mountain Green, Diamond Purple
|Kalınlık
|8.53 mm
|Ağırlık
|185 gram
|Kasa Tasarımı
|Düz çerçeve, dikdörtgen kamera çıkıntısı
|Ekran
|6.56 inç LCD
|Yenileme Hızı
|90 Hz
|Maksimum Parlaklık
|840 nits
|İşlemci
|MediaTek Dimensity 6300
|CPU
|2 x ARM Cortex-A76 (2.4 GHz) + 6 x ARM Cortex-A55 (2 GHz)
|GPU
|Mali-G57 MC2
|RAM
|6 GB / 8 GB / 12 GB
|Depolama
|128 GB / 256 GB
|Arka Kamera
|50 MP ana kamera, muhtemelen derinlik sensörü
|Ön Kamera
|5 MP
|Batarya
|5,000 mAh
|Su ve Toz Dayanıklılığı
|IP54
|Fiyat
|6GB RAM + 128GB: $126
8GB RAM + 128GB: $140
8GB RAM + 256GB: $154
12GB RAM + 256GB: $182
vivo'nun Amiral Gemisi Katili Modeli İçin Tarih Verildi: Neler Sunacak?
Bir süredir gündemi meşgul eden vivo Y300 Pro modeliyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Peki, akıllı telefon ne zaman tanıtılacak ve neler sunacak?
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