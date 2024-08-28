vivo'nun Amiral Gemisi Katili Modeli İçin Tarih Verildi: Neler Sunacak?

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Bir süredir gündemi meşgul eden vivo Y300 Pro modeliyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Peki, akıllı telefon ne zaman tanıtılacak ve neler sunacak?
vivo, ürün yelpazesini genişletmek amacıyla Y300 Pro modelinin tanıtımı için geri sayıma geçti. Daha önce 3C sertifikası aldığı bilinen akıllı telefonla ilgili yeni teknik detaylar gün yüzüne çıktı. Peki, vivo Y300 Pro kullanıcılara neler sunacak ve ne zaman tanıtılacak?
vivo Y300 Pro Kullanıcılara Neler Sunacak ve Ne Zaman Tanıtılacak?
Sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station, vivo Y300 Pro modeliyle ilgili yeni teknik ayrıntıları paylaştı. Kaynağa göre, akıllı telefonda 6.000 mAh'den büyük bir batarya kullanılacak. Ayrıca, önceki sızıntıların daha çok 6.500 mAh kapasitesine odaklandığını belirtmekte fayda var.
Model, sektör standartlarının üzerinde bir ekran gövde oranına sahip olacak. Aynı zamanda kavisli bir ekranla kullanıcıların karşısına çıkacağını belirtelim. Tanıtım konusundaysa bugüne dek net bir tarih yoktu, ancak bu durum an itibariyle değişti. Buna göre akıllı telefon 5 Eylül'de vitrine çıkacak.
|Özellik
|Detaylar
|Ekran
|6.77 inç Mikro-Quad Kavisli OLED, 5000nit parlaklık
|Göz Koruma
|Mavi ışık filtresi, anti-stroboskop, SGS ve Ulusal Oftalmoloji Mühendisliği Merkezi onaylı
|Çipset
|Snapdragon 6 Gen 1
|RAM
|12 GB
|Arka Kamera
|50 MP birincil kamera
|Ön Kamera
|32 MP
|Batarya
|6.500mAh Blue Ocean, 12.1 saat oyun süresi
|Şarj
|80W kablolu, kablosuz ve tersine şarj
|İşletim Sistemi
|Android 14
|Boyutlar
|7.69mm incelik
|Dayanıklılık
|Düşme direnci, toz geçirmez, su geçirmez (SGS onaylı)
|Renk Seçenekleri
|Titanyum, Altın Kaplı Yeşim, Koyun Yağı Beyazı, Siyah Yeşim Siyahı
Bu Özelliklere Bedava: vivo Y03t Tanıtıldı!
vivo, uygun fiyatıyla dikkatleri üzerine çeken vivo Y03t modelini kullanıcıların beğenisine sundu. İşte vivo Y03t özellikleri ve fiyatı!
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