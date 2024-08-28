vivo'nun Amiral Gemisi Katili Modeli İçin Tarih Verildi: Neler Sunacak?

vivo, ürün yelpazesini genişletmek amacıyla Y300 Pro modelinin tanıtımı için geri sayıma geçti. Daha önce 3C sertifikası aldığı bilinen akıllı telefonla ilgili yeni teknik detaylar gün yüzüne çıktı. Peki, vivo Y300 Pro kullanıcılara neler sunacak ve ne zaman tanıtılacak?

vivo Y300 Pro Kullanıcılara Neler Sunacak ve Ne Zaman Tanıtılacak?

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station, vivo Y300 Pro modeliyle ilgili yeni teknik ayrıntıları paylaştı. Kaynağa göre, akıllı telefonda 6.000 mAh'den büyük bir batarya kullanılacak. Ayrıca, önceki sızıntıların daha çok 6.500 mAh kapasitesine odaklandığını belirtmekte fayda var.

Model, sektör standartlarının üzerinde bir ekran gövde oranına sahip olacak. Aynı zamanda kavisli bir ekranla kullanıcıların karşısına çıkacağını belirtelim. Tanıtım konusundaysa bugüne dek net bir tarih yoktu, ancak bu durum an itibariyle değişti. Buna göre akıllı telefon 5 Eylül'de vitrine çıkacak.

Özellik Detaylar Ekran 6.77 inç Mikro-Quad Kavisli OLED, 5000nit parlaklık Göz Koruma Mavi ışık filtresi, anti-stroboskop, SGS ve Ulusal Oftalmoloji Mühendisliği Merkezi onaylı Çipset Snapdragon 6 Gen 1 RAM 12 GB Arka Kamera 50 MP birincil kamera Ön Kamera 32 MP Batarya 6.500mAh Blue Ocean, 12.1 saat oyun süresi Şarj 80W kablolu, kablosuz ve tersine şarj İşletim Sistemi Android 14 Boyutlar 7.69mm incelik Dayanıklılık Düşme direnci, toz geçirmez, su geçirmez (SGS onaylı) Renk Seçenekleri Titanyum, Altın Kaplı Yeşim, Koyun Yağı Beyazı, Siyah Yeşim Siyahı