Bu Sefer İnsanlar Yapay Zekayı Yendi: Go Oyununda Tarihi Zafer!

Makinelerin ve yapay zekanın yükselişi, neredeyse 100 yıldan uzun bir süredir insanlığın beklediği bir gelişimdi. Buna dair ilk belirti, dönemin Dünya Satranç Şampiyonu Gary Kasparov'un satranç bilgisayarı Deep Mind'a karşı kaybetmesi olmuştu. Ardından Go'da da makineler insanları geçmeyi başardı. Ancak bu durum tersine dönmüş olabilir.

Yakın zamanda bir insan, Go yapay zekasını yenmeyi başardı. Oldukça karışık bir sisteme sahip olmasıyla ünlü olan antik Japon oyunu Go, yaklaşık 7 yıldır bilgisayarların hükmü altındaydı.

Yapay Zekanın Bir Hatasını Tespit Etti

An itibarıyla modern Go yapay zekalarını yenen kişi, amatör altı sıralamada oynayan Kellin Pelrine isimli bir Amerikalı oldu. 15 maçın 14'ünü kazanmayı başaran Pelrine, bir yapay zekayı yenerken başka bir yapay zekadan yardım aldı.

Günümüzün en güçlü Go bilgisayarına karşı yapay zekalardaki zayıflıklıkları araştıran bir programdan yardım alan Pelrine, programın önerisini dinleyerek yapay zeka ile maç yaptı. Sonuç olarak tespit edilen bir açık ile birlikte Go bilgisayarı yenildi.

Yapay zekaların açıklarını tespit eden programın geliştirici şirketi FAR AI'ın CEO'su Adam Gleave, "Bu sistemden yaralanmak bizim için şaşırtıcı derecede kolaydı. Olası bir kör nokta bulmak için en iyi Go bilgisayarlarından biri olan KataGo'ya karşı 1 milyondan fazla oyun oynadık." dedi.