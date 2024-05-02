TikTok'un Arkasından Gülen Instagram'a Kara Haber: Universal Music ile Yeni Anlaşma Yapıldı!

Bu senenin başında Universal Music, TikTok'taki şarkılarını çekme kararı almıştı. Birçok popüler sanatçıya ait ses, platformdan kaldırılmıştı. Aynı zamanda bu seslerin daha önce kullanıldığı videolar da sessize alınmıştı.

Yeni gelen bilgilere göre Universel Music, TikTok ile aralarında yeni ve "çok boyutlu" bir anlaşma imzaladı. Aralarında Taylor Swift, Olivia Rodrigo ve Drake'in bulunduğu listenin tamamı, bir milyardan fazla kullanıcıya geri dönecek.

Universal Music İmzalı Sesler TikTok'a Geri Dönüyor

Yapılan anlaşmanın temelinde UMG ve sanatçılarının yapay zeka ile ilgili endişelerini gidermeye yönelik hamleler olacağı yer alıyor. Anlaşmaya dair yayınlanan bülltende şu sözlere yer veriliyor:

"TikTok ve UMG, müzik endüstrisindeki yapay zeka gelişiminin insan sanatını ve bu sanatçılara ve şarkı yazarlarına akan ekonomiyi korumasını sağlamak için birlikte çalışacak. TikTok ayrıca, yapay zeka tarafından oluşturulan yetkisiz müziği platformdan kaldırmak ve ayrıca sanatçı ve söz yazarı ilişkilendirmesini iyileştirecek araçları sağlamak için UMG ile birlikte çalışmaya kararlıdır."

TikTok Küresel Müzik İş Geliştirme Başkanı Ole Oberman da "UMG ve UMPG'nin TikTok'a geri dönmesinden mutluluk duyuyoruz. Özellikle, insan yaratıcılığını korurken müzikal yaratıcılık ve hayran katılımında yeni bir çağ sağlamak için yapay zeka araçlarının sorumlu bir şekilde geliştirildiğinden emin olmak için birlikte çalışacağız" dedi.

Anlaşma, TikTok'un e-ticaret alanında da "yeni para kazanma fırsatlarını" da içeriyor. Platform, sanatçılara daha fazla yarar sağlayabilmek adına ek araçlar geliştirme sözü de verdi. Bunun üzerine şirketler, sanatçıları platforma geri kazandırmak adına çalıştıklarını söyledi.