Samsung, Eski Bir Amiral Gemisine Daha Galaxy AI Özelliklerini Sunmaya Başladı!

Samsung Galaxy S24 ile birlikte gelen Galaxy AI'ın geçtiğimiz aylarda daha fazla telefon modeline ve tablete geleceği bilgisi paylaşılmıştı. 2 ay önce Samsung Mobil Dünya Başkanı TM Roh, Kore'deki bir toplantıda Galaxy S22 serisinin de bu planlamada olduğunu söylemişti.

Piyasaya sürüldüğü sene satış rekorları kıran ve 2022 yılının amiral gemisi olan S22, Kore'deki kullanıcıların aktardığına göre Galaxy AI özelliklerine kavuşmaya başladı. En son Galaxy S23 serisine ve diğer modellere gelen özellikler, S22 serisine de geldi.

One UI 6.1 Güncellemesi ile Gelen Galaxy AI Özellikleri

Kore'de Galaxy S22 kullanan kişilerin bildirdiğine göre Samsung, 3.1 GB ağırlığında olan One UI 6.1 güncellemesini telefonlara sunmaya başladı.

Paylaşılan ekran görüntüsünde de güncelleme ile birlikte Galaxy AI özelliklerinin birçoğunun geldiği görünüyor.

İkinci ekran görüntüsünde ise telefon aramalarında gerçek zamanlı çevirilerin yapılabileceği başta olmak üzere web sayfa özetleri ve tercüme özelliklerinin de kullanıcılara sunulduğu bilgisi yer alıyor.