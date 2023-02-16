Yapay Zeka Bunu da Yaptı: 17 Saat Boyunca Savaş Uçağı Uçurdu

Geride bıraktığımız yıllarda teknoloji alanında en büyük gelişmelerin yaşandığı konulardan biri de yapay zeka olmuştu. Son günlerde neredeyse dilimizden düşmeyen yapay zeka, bir ilki daha başardı.

ABD'li ünlü silah üreticisi firma Lockheed Martin'in yaptığı açıklamaya göre kendi geliştirdikleri bir yapay zeka, VISTA X-62A taktik jet motorlu test uçağına pilotlukluk yaptı.

Yapay Zeka, 17 Saat Boyunca Savaş Uçağına Pilotluk Yaptı

Otomatik pilotlar, onlarca yıldır havacılık sektöründe aktif olarak kullanılabiliyor. Ancak taktik savaşın söz konusu olduğu savaş uçaklarına konu geldiğinde otomatik pilotların insan pilotlardan geride kaldığı görülebiliyor. Son yıllarda bu alanda yapılan geliştirmeler kapsamında yapay zekaların da pilot koltuğuna oturabildiğini görmek mümkün.

Lockheed Martin tarafından geliştirilen yapay zeka pilotu, iki otonom sistem olan Model Takip Algoritması ve SACS'in birleştirilmesiyle tam otonom bir şekilde savaş uçağının kontrolünü eline aldı. 17 saat boyunca VISTA X-62A tipi uçak ile uçuş gerçekleştiren yapay zeka, görevinden başarıyla ayrıldı.

ABD Hava Kuvvetleri Test Pilot Okulu Araştırma Direktörü Dr. M. Christopher Cotting, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "VISTA, yeni mürettebatsız araç tasarımları ile en ileri yapay zeka tekniklerinin geliştirilmesi ve test edilmesini paralel hale getirmemize olanak tanıyacak. Bu yaklaşım, üretildikçe yeni araç sistemleri üzerinde odaklanmış testlerle birleştiğinde, mürettebatsız platformlar için otonomiyi hızla olgunlaştıracak ve savaşçılarımıza taktiksel açıdan uygun yetenekler sunmamızı sağlayacak." dedi.

Yapay zeka pilotun özellikle eğitim safhasında önemli görev üstlenmesi bekleniyor. Buna göre artan pilot eğitimi maliyetleri ve sınırlı eğitmen sebebiyle yeni pilotların eğitilmesi büyük bir soruna dönüşmüş durumda. Bu noktada ABD Hava Kuvvetleri, halihazırdaki deneyimli pilotları eğitmen olarak değerlendirmek yerine eğitimde yapay zekadan yardım almak istiyor.