Bugatti'den 300.000 Dolara Bilardo Masası: Jiroskop Bile Var

Lüks otomobil devi Bugatti bilardo masası ile farklı bir sektöre giriş yapmaya hazırlanıyor. Karbon fiber kaplamasıyla göz dolduran bilardo masası, açık denizlerde kullanılmak üzere jiroskop bulunduruyor. Bu sayede su üzerinde dengesini koruyabiliyor.

İspanyol karbon fiber şirketi IXO ile iş birliği içinde oluşturulan Bugatti bilardo masası, lüks otomobil markasına yakışacak özellikleriyle geliyor. Şık bir metal çerçeve, deri kaplı paslanmaz çelik bilye cepler ve pürüzsüz mavi keçe yüzeyle süslenmiş karbon fiber gövde bulunduruyor.

Bugatti bilardo masası özellikleri

Masa, işaret desteği ve tavan ışığı, bir dizi karbon fiber kaplama, skoru tutmak için bir dokunmatik ekran, alüminyum tebeşir kutusu, temizleme fırçası ve bilardo toplarını taşımak için deri çanta ile birlikte geliyor.

Masanın çerçevesi işlenmiş alüminyum ve titanyumdan hazırlandı ve karbon fiber gövdesi Bugatti markasının sportif doğasını temsil etmekte. Elbette masanın etrafında bir sürü Bugatti rozeti bulunuyor. Müşteriler ayrıca masanın yapım sürecinin çeşitli videolarını ve fotoğraflarını içeren bir USB bellek de alıyor.

Bugatti Başkanı Stephan Winkelmann açıklamasında, "Bugatti'nin niteliklerini yansıtan bir üretim ortağıyla çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Ortak değerlerimiz sayesinde Bugatti bilardo masasının son derece kaliteli malzemelerle yapılacağından, sınırlı üretim standardının çok yüksek olacağından ve ürünü yapmak için kullanılan teknolojinin ileri düzeyde olduğundan emin olabiliriz" dedi.

300.000 dolarlık başlangıç fiyatıyla duyurulan Bugatti bilardo masası, özellikle açık denizlerde kullanılabilir hale getirmek için kendi kendini dengeleyen bir sistemle donatıldı. Masa, yatın dalgaların üzerindeki hareketini algılamak için bir jiroskopik sensör kullanıyor ve bilardo oynarken yüzeyini düz tutmak için bacaklarını ayarlabiliyor.

Dünyada sadece 30 tane olacağı belirtilen bu bilardo masası şu anda üretm aşamasına girmiş durumda. Otomobil üreticisi Bugatti, önümüzdeki Haziran ayında bilardo masalarını teslim etmeye başlayacağını ifade ediyor.

IXO Genel Müdürü Pedro Sanchez ise, “Bugatti masası projesini geliştirmeye başladığımızda, olağanüstü olmak için her alanda farklı ve mükemmel olmamız gerektiğini biliyorduk. Mevcut tüm zaman, duygu, bilgi ve kaynaklar harcandı. Hayal gücünün ötesinde bir varlık yaratmak için hiçbir şeyden kaçınılmadı. Yaratımlarımızın ruhu olduğunu gerçekten hissediyorum. Onlara kalplerimizi verdik" dedi.