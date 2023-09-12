Pist Odaklı Yarış Dünyasının Yeni Otomobili: Bugatti Bolide Sergilendi

İlk aşamada sadece dijital bir proje olarak tanıtımı gerçekleştirilen Bugatti Bolide yine karşımızda. Bugatti Bolide, sadece pist odaklı kullanım hedeflenerek geliştirme aşamasına alınan bir otomobil modeli.

İlk aşamada sadece bilgisayar ortamında gösterilen model, bu sefer “çıplak” şekilde sergilenen özel üretim karbon fiber monokok gövdesi ve yeni detaylarıyla dikkat çekiyor.

Üst Düzey Performans

Resmi olarak yapılan açıklamaya göre piste özel hiper otomobil, LMH ve LMDh Le Mans yarışları özelinde FIA standartlarını karşılıyor ve askeri sınıf bir yangın söndürücüye sahip. Karbon fiber monokok gövdesinde normalde sadece Formula 1 ve Le Mans yarış arabalarında kullanılan karbon fiber malzemeleri kullanılan araç, birçok çarpışma testine alınmış.

Birinci testte A sütunu çatlamadan önce tam 7,5 tonluk bir yüke dayanmış. İkinci testte B sütunu 12 ton günce dayanmış, üçüncüsünde ise monokok gövde 6 tonluk uzunlamasına yük karşısında sorunsuz olarak durmayı başarmış.

Model teknik olarak 0,67 kilograma 1 PS’lik güç oranına sahip. 8.0 litrelik dört turbo destekli W16 motoru ile tam 1.578 beygir güç üreten araç için kuru ağırlık seviyesinin 1,240 kilogram olarak hesaplandığını görüyoruz. Bu aracın teorik olarak 500 km/s hıza çıkabileceği söyleniyor ancak firmanın böyle bir araçta bu kadar yüksek hıza ihtiyacı bulunmuyor.

0’dan 100 km/s hıza 2,17 saniye, 0’dan 200 km/s hıza ise sadece 4,36 saniyede çıkacağı aktarılan Bolide modelinin, kağıt üzerinde 0-500 km/s aralığını tamamlamasıysa yaklaşık 20 saniye sürecek bilgisi veriliyor.

Siz bu modelin teknik özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz. Düşüncelerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.