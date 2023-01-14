Bugatti'nin 2023 Model Elektrikli Scooterı Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü elektrikli scootlerlarıyla otomotiv sektöründen daha farklı bir alana adım atan Bugatti, gleiştirme sürecinin ardından 2023 model elektrikli scooterlarıyla CES 2023 teknoloji fuarında kullanıcının karşısına çıktı.

Teknoloji aksesuar şirketi Bytech ile ortaklığa giden Bugatti, 2022 yılında çıkarttığı ve bazı yönleriyle eleştirilen modeli geliştirerek yakın zamanda yeniden teknolojiseverlerle buluşturmak istiyor.

Menzil ve Hız Artışı

Süper spor arabalarıyla tanınan Bugatti ismi ilk duyulduğunda herkesin aklına "hız" geliyor. Bugatti'nin ürettiği elektrikli scooterların kayda değer bir hıza sahip olduğunu söylemek mümkün 35 km/h hıza çıkabilen elektrikli scooter, 1000 watt çıkışa sahip bir elektrikli motordan güç alıyor.

Batarya güçlendirmesiyle birlikte 40 kilometre menzile sahip olan yeni model, eski modele kıyasla maksimum hız ve menzil konularında daha avantajlı. Tasarım anlamında ise daha geniş bir alana sahip olan elektrikli scooter, üzerinde yer alan dokunmatik ekran sayesinde kullanım kolaylığı sağlıyor.

Farklı renk seçenekleriyle sunulan Bugatti scooterında kullanılan 10 inç boyutundaki lastik, yol tutuşu artırıyor. Ayrıca ürünün kulplarında kullanılan LED ışıklar, trafikte otomatik sinyal vazifesi görerek can güvenliği sağlıyor.

Henüz Bugatti elektrikli scooter modeli için çıkış tarihi ve fiyat bilgisi bulunmuyor. Ancak geçtiğimiz seneki modelin 2022 yazında raflarda yerini aldığı düşünülürse 2023 modelinin de benzer zamanlarda satışa sunulmasını bekleyebiliriz.