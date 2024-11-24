Bundan Tam 36 Yıl Önce Ölen Bir Gelinciğin Dokusundan Yeni Yavrular Üretildi!

Her geçen gün genetik alanında ilerleme kaydeden bilim dünyası, inanılması güç bir başarıya imza attı. Nesli tükenmekte olan canlılara çözüm bulmak için çalışmalar yürüten bilim insanları, 36 yıl önce ölen bir gelinciğin dokusunu kullanarak yeni yavrular elde etti.

Ünlü bilim dergisi Scientific American tarafından paylaşılan yeni bir makaleye göre, araştırmacılar nesli tükenme tehlikesinde olan kara ayaklı gelincikleri klonlamayı başardı. Bundan tam 36 yıl önce ölen ve dokuları dondurularak saklanan bir canlıdan yeni yavrular elde edildi.

Ölen Canlının Dokusu Kullanılarak Yeni Yavrular Klonlandı

Aktarılanlara göre, 988 yılında hayatını kaybeden ve yaşamı boyunca üreme şansı bulamayan bir gelincikten alınan genetik materyal, klonlama sürecinin temelini oluşturdu. Özellikle bu gelinciğin dokularının tercih edilmesinin sebebi ise halihazırda yaşayan gelinciklere kıyasla 3 kat daha fazla genetik çeşitliliğe sahip olması.

Klonlama işleminin teknik açıdan bu gelincikten alınan genetik materyalin, evcil bir gelinciğin yumurtasına aktarılmasıyla gerçekleştirildiği belirtiliyor. Öte yandan her ne kadar klonlama işlemi başarılı bir şekilde tamamlanmış olsa da türün geleceğine dair sorunlar tam olarak çözülemedi. Zira yeni doğan klon bireyler sınırlı bir üreme kapasitesine sahip olduklarından, neslin sürdürülebilirliği şimdilik garanti altına alınamıyor.

Bilimsel çalışmaların nihai hedefi, türlerin laboratuvar ortamında korunmasından ziyade doğal yaşam alanlarında hayatta kalmalarını sağlamak. İlerleyen süreçte gerçekleştirlecek çalışmalar, tam da bu sebeple klon bireylerin genetik çeşitliliğini artırmaya ve bu çeşitliliği gelecek nesillere aktarmaya odaklanacak.

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