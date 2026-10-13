Smart Fortwo Elektrikle Geri Döndü: Smart #2'nin Avrupa Fiyatı Belli Oldu

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Smart yıllardır SUV modellerine odaklandıktan sonra markayı tanınır kılan küçük şehir otomobiline geri döndü. Şirket iki kapılı ve iki koltuklu Smart #2'yi Paris Otomobil Fuarı'nda dünya prömiyeriyle tanıttı. Mercedes-Benz'in tasarladığı, Geely'nin ürettiği model Avrupa'da 19.990 euro başlangıç fiyatıyla ön siparişe çıkıyor.

Smart #2'nin Özellikleri Neler?

Smart #2, 2.751 mm uzunluğu ve 1.875 mm dingil mesafesiyle eski Fortwo'yu hatırlatan ölçülere sahip. Otomobil 3,35 metrelik dönüş yarıçapı sayesinde dar sokaklarda kolayca manevra yapabiliyor. Arka tekerlekleri öndekilerden daha geniş olan modelde, iki koltuğun arasında gizli bir saklama bölmesi ve kol dayama yer alıyor.

Kabinin merkezinde 10,1 inçlik yüzen bir orta ekran ve 8,8 inçlik dijital gösterge paneli bulunuyor. Seviye 2 sürüş destek sistemleri, uzaktan park özelliği, 256 renkli ortam aydınlatması ve Sennheiser ses sistemi de donanım listesinde. Avrupa'da Pure, Pure+ ve Premium donanımları ile 999 adetle sınırlı Couture Edition sunulacak.

Smart #2'nin Menzili ve Şarj Süresi Ne Kadar?

Arkaya yerleştirilen elektrik motoru 60 kW (80 beygir) güç ve 130 Nm tork üretiyor. CATL'in ürettiği 35,8 kWh'lik LFP batarya, Çin'in CLTC ölçüm çevrimine göre 410 km menzil sağlıyor; Engadget'ın aktardığı Avrupa değeri ise yaklaşık 290 km. Otomobil 65 kW'lık hızlı şarjla bataryasını 20 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e çıkarabiliyor.

Avrupa'daki ön siparişlerin ilkbaharda açılması ve teslimatların yaz aylarında başlaması bekleniyor. Smart modelin Türkiye'ye gelip gelmeyeceğine dair bir açıklama yapmadı.

Editörün Yorumu

Smart'ın büyük SUV'lardan sonra iki kişilik şehir otomobiline dönmesi bence markanın kimliğine en uygun karar. 19.990 euroluk fiyat Avrupa'daki elektrikli şehir otomobilleri arasında iddialı bir seviye. Ancak yalnızca iki koltuk sunması, Smart #2'yi aile otomobili yerine ikinci otomobil ya da yalnızca şehirde kullanılacak bir seçenek haline getiriyor. Model Türkiye'ye gelirse başarısını büyük ölçüde vergilerle birlikte oluşacak etiket fiyatı belirleyecek.