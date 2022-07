Anlaşma Tamamlandı: Bungie Resmi Olarak Sony Bünyesinde

Destiny 2'nin geliştiricisi Bungie, artık resmiîolarak Sony'nin bünyesine katıldı. PlayStation üreticisi, oyun stüdyosunu Ocak ayında satın alma niyetini açıklamıştı ve nihayet bu satın alım tamamlandı. İlk duyuruda Sony, anlaşmanın 3,6 milyar dolar değerinde olduğunu söylemişti ancak Cuma günkü bir SEC dosyasında, anlaşmanın "yaklaşık" 3,7 milyar dolar değerinde olduğu belirtildi.

Bungie CEO'su Pete Parsons, satın almanın orijinal duyurusuyla ilgili bir blog yazısında şu anda Sony bünyesi altında olmasına rağmen, "Bungie oyunlarımızı bağımsız olarak yayınlamaya ve yaratıcı bir şekilde geliştirmeye devam edecek." dedi. En önemli nokta ise Bungie'den Joe Blackburn ve Justin Truman, geliştirilmekte olan gelecekteki oyunların PlayStation'a özel olmayacağını söyledi.

The agreement to acquire Bungie has closed. So now we can officially say… welcome to the PlayStation family, @Bungie! pic.twitter.com/x5jVmelaxl