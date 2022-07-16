Anlaşma Tamamlandı: Bungie Resmi Olarak Sony Bünyesinde

Destiny 2'nin geliştiricisi Bungie, artık resmiîolarak Sony'nin bünyesine katıldı. PlayStation üreticisi, oyun stüdyosunu Ocak ayında satın alma niyetini açıklamıştı ve nihayet bu satın alım tamamlandı. İlk duyuruda Sony, anlaşmanın 3,6 milyar dolar değerinde olduğunu söylemişti ancak Cuma günkü bir SEC dosyasında, anlaşmanın "yaklaşık" 3,7 milyar dolar değerinde olduğu belirtildi.

Bungie CEO'su Pete Parsons, satın almanın orijinal duyurusuyla ilgili bir blog yazısında şu anda Sony bünyesi altında olmasına rağmen, "Bungie oyunlarımızı bağımsız olarak yayınlamaya ve yaratıcı bir şekilde geliştirmeye devam edecek." dedi. En önemli nokta ise Bungie'den Joe Blackburn ve Justin Truman, geliştirilmekte olan gelecekteki oyunların PlayStation'a özel olmayacağını söyledi.

The agreement to acquire Bungie has closed. So now we can officially say… welcome to the PlayStation family, @Bungie! pic.twitter.com/x5jVmelaxl — PlayStation (@PlayStation) July 15, 2022

Bungie, PlayStation İçin En Az 10 Oyun Geliştirecek

Sony CEO'su Jim Ryan'ın söylediğine göre Bungie, PlayStation'ı yüz milyonlarca oyuncuya genişletme vizyonularını gerçekleştirmeye yardımcı olacak. Sony, Mart 2026'ya kadar 10'dan fazla yeni canlı servis oyununu piyasaya sürmeyi planladığı için canlı servis oyunlarını PlayStation'ın geleceğinin kritik bir parçası olarak görüyor.

Bungie artık resmî olarak Sony'nin bünyesinde ve şimdi gözler Microsoft'un 68,7 milyar dolarlık devasa Activision Blizzard satın alımını tamamlamasını bekliyoruz. Yine de bu anlaşmanın kısa zamanda tamamlanmasını beklemek hayal olabilir çünkü Microsoft en erken Haziran 2023'ü işaret ediyor.