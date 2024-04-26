Samsung'un Yeni Amiral Gemileri Yolda! İşte Tarih

Ocak ayında Galaxy S24 serisini tanıtan ve beklediği ilgiyi gören Samsung'un bir sonraki Unpacked etkinliğini Temmuz ayında düzenleyeceğini iki farklı kaynaktan duymuştuk. Ortaya çıkan yeni sızıntı etkinliğin tarihini netleştirdi: 10 Temmuz!

Samsung Unpacked Etkinliğinde Hangi Ürünleri Tanıtacak?

Samsung'un yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Flip 6 ve Fold 6'nın yanı sıra akıllı yüzüğü Galaxy Ring'i tanıtacağı bu etkinlik, Paris'te gerçekleştirilecek. Paris, Temmuz ayının sonuna doğru yaz olimpiyatlarına ev sahipliği yapacak ve Samsung bu olimpiyatların ana sponsorları arasında yer alıyor.

Bu nedenle Unpacked etkinliğinin konumu çok mantıklı. Yeni katlanabilir telefonların ve akıllı yüzüğün yanı sıra bu etkinlikte uygun fiyatlı bir FE modeli ve en azından yeni bir kablosuz kulaklığın tanıtılması bekleniyor.

Tabii unutulmaması gereken bir detay var. Temmuz ayı için önümüzde uzun bir süreç var ve bu nedenle Samsung plan değişikliği yapmak isterse bunu rahatlıkla gerçekleştirebilir. Fakat "birden fazla kaynak" aynı tarihi ve yeri söylediği için buna neredeyse kesin gözüyle bakabiliriz.