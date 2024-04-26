Çok Konuşulacak Yeni Drone: DJI Mini 4K Geliyor!
Drone denildiğinde ilk akla gelen marka olan DJI'ın yeni modelini tanıtacağı tarih açıklandı. İşte 29 Nisan günü tanıtılacak olan DJI Mini 4K'nın ilk detayları!
Tarım sektörü için geliştirdiği Agras serisini Agras T50 modeli ile güçlendiren DJI üç gün sonra yani 29 Nisan 2024 tarihinde bir drone modeli daha tanıtacak. Marka tarafından "yeni başlayanlar için ideal 4K mini drone" olarak tanımlanan DJI Mini 4K geliyor.
DJI Mini 4K Tanıtım Tarihi Belli Oldu
DJI'ın Amazon ABD sayfasında tanıtım tarihi paylaşılan Mini 4K, 2.7K çözünürlüğe kadar çekim yapabilen ve yakın zamanda fiyatı 280 dolar seviyesine düşen Mini 2 SE'ye oldukça benziyor. Fakat bu yeni modelin özellikleri ve fiyatı bilinmiyor.
Drone sektöründeki ilk söylentilere baktığımızda, 4K video kayıt avantajı dışında Mini 2 SE ile benzer olacağı düşünülüyor. Bu kapsamda 12 Megapiksel ana kamera, 3 eksenli gimbal, 249 gram ağırlık, akıllı uçuş modları ve 30 dakika civarında uçuş süresi beklenilen özellikler arasında yer alıyor.
Kargo Drone'u DJI Flycart 30 Özellikleri ve Fiyatı
Uzak mesafelere yük taşınmasını sağlayan DJI imzalı bir drone modeli olarak FlyCart 30 tanıtıldı. FC30 kısaltması ile anılan bu cihaz çeşitli hava koşullarına uyum sağlayarak işlevini sürdürebilme özelliğine sahip.
Mini 4K'nın Mini 2 SE'nin başlangıç fiyatı olan 340 dolar civarında bir fiyat etiketine sahip olmasını bekliyoruz. DJI Mini 4K, drone dünyasına yeni başlayanlar ve aynı zamanda daha iyi bir makine arayanlar için kesinlikle ilgi çekici bir seçenek olacak.
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