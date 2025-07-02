Son Dakika: Bursa'da İstanbul'da da Hissedilen Bir Deprem Meydana Geldi

Bursa'da İstanbul gibi çevre illerde de hissedilen bir deprem meydana geldi. Vatandaşlar depremin ardından panik yaşarken, Kandilli gibi kurumlardan açıklama bekleniyor. İlk bulgular ise depremin 4.4 büyüklüğünde olduğunu gösteriyor.

Bursa'da 4.4 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Kandilli Rasathenesi tarafından yapılan açıklamaya göre Bursa'daki deprem saat 13:57'de 7.5 km derinlikte meydana geldi. Boyutu ise 4.4 olarak belirlendi. Depremin merkez üssünün Bursa olmasına rağmen sarsıntılar başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Bursa'da dün de bir tanesi yine 4.4 olmak üzere iki hissedilen deprem meydana geldi. Üst üste iki gün benzer büyüklüklerde deprem olması vatandaşları endişelendirdi. Bildiğiniz üzere Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle bir deprem ülkesi. Ancak 6 Şubat depreminden de hatırlayacağınız üzere ülkemiz bu tür felaketlere hazırlıklı değil.

Bazı vatandaşlar Bursa ve çevre illerde evlere girmekte tereddüt ederken uzmanlardan gelecek açıklamalar bekleniyor.