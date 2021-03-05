Bursalı Börek Ustasından Elon Musk'a Çağrı: Uzayda Börek Açmak İstiyorum

Bursalı börek ustası Hasan Acar, Elon Musk'a seslendi. Uzaya gitmek için gönüllü olduğunu söyleyen Acar, uzayda börek açmak istediğini ifade etti. Daha önce balonla uzaya börek gönderen Hasan Acar tarafından yapılan açıklamaya ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Bursalı Börek Ustası Uzayda Şube Açmak İstiyor

Elon Musk'a seslenen börek ustası Hasan Acar, uzayda börekçi şubesi açmak istediğini açıkladı. Uzaya gitmek istediğini ifade eden Acar, daha önce dünyada ilk kez uzaya börek göndermiş. Bursalı usta, geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzaya insana göndereceğiz açıklaması üzerine buna talip olduklarını belirtti.

Hasan Acar, konu ile ilgili yaptığı açıklamada uzaya gitme hayali gerçekleşirse oradaki insanlara börek açmak istediğini söyledi. Uzayda bir şubesinin olmasını da istediğini belirten Acar, bunun için Elon Musk'la görüşmek gerektiğini söyledi. Acar ayrıca şube istiyorsa verebileceğini veya kendilerinin de açabileceğini de sözlerine ekledi.

Acar, uzay hayalini gerçeğe dönüştürme isteğini de açtığı börekle gösterdi. Açtığı börekle "Uzay Türk" yazan Acar, "Daha önce dünyada ilk defa Bursa'dan börek gönderen biri olarak, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımızın uzaya insan göndereceğiz açıklaması üzerine biz de buna talip olduk. Dünyada daha önce 6'sı Amerikalı, biri İranlı olmak üzere 7 kişi uzaya gitmek için talip olmuştu" ifadelerini kullandı.

Acar, "Ben de 8'inci kişi neden bir Türk olmasın diye düşündüm. Tabii, bunu söylerken bir bilim adamı olarak değil oraya seyahat eden biri olarak istiyorum bunu. Yani uzaydaki hayatı çok merak ediyorum. Gidersem şayet, orada varsa insanlara börek açmak istiyorum" sözlerini kullandı.

Uzaydaki hayatı çok merak ettiğini ve uzayda insanlara börek açmak istediğini belirten Acar, Elon Musk'a da kullanmış olduğu şu sözler ile çağrıda bulundu: