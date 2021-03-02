Yerli Elon Musk, Tekne Motoru ile Traktör Yaptı

Köylülerin "Yerli Elon Musk" diye çağırdığı Gökhan Eroğlu isimli bir vatandaş, tekne motorunu kullanarak 5 ton yük taşıyabilen 3 şanzımanlı, toplam 30 ileri 15 geri vitesli dört çekişli traktör yaptı. Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yaşayan ortaokul mezunu Eroğlu'nun daha önce de 2,5 ton yük taşıma kapasitesine sahip bir tarım aracı geliştirmişti.

Köylüler, Ona Yerli Elon Musk Diyor!

Gökçebey'e bağlı Muharremler köyünde ikamet eden Gökhan Eroğlu, 3 sene önce atık malzemeleri kullanarak 2,5 ton yük taşıyabilen bir tarım aracı geliştrmişti. Motosiklet motoru ve otomobil şanzımanını birleştirerek ortaya çıkardığı tarım aracı birçok vatandaşın ilgisini çekmişti.

Özel bir şirkette maden işçisi olan Eroğlu, tarım aracından sonra bir adım daha ileri gitti ve tekne motorunu kullanarak traktör yaptı. Traktörün çalışmalarına köylülerin ve ailesinin desteği ile geçen yıl başlayan Eroğlu, 3 otomobil şanzımanını birleştirip 30 ileri 15 geri vitesli 4 çekişli traktörü 20 bin lira maliyet ile yapmayı başardı.

Traktörün 5 ton yük taşıma kapasitesi bulunuyor. Arazi koşullarına uyum sağlamada örneklerine göre daha başarılı olduğu söylenen traktörü evinin alt katındaki garajda yaptığını belirten Eroğlu, traktörüne "Gök-Türk" adını verdi.

Traktörün gelişim aşamalarından bahseden Eroğlu, konu hakkında yaptığı açıklamada aşağıda yer alan şu ifadeleri kullandı:

"İlk önce yaptığım traktör 10 ileri, 5 geri vites olarak tek çekerdi. Daha güçlü ve daha iyisini yapmaya karar verdim. Ardından 30 ileri 15 geri vites olan bu traktörümü yaptım. 4 çeker bir araç. Bununla 5 ton yükü rahat çekebiliyorum. Tamamen normal sanayilerden çıkma malzemelerde ve bir kısmını sıfır malzeme alarak yaptım. 20 bin liraya mal oldu. 2019 yılının aralık ayında başladım ve yeni bitirdim. Çok da memnunum. Bu araç, benzeri traktörlerden ayrı olarak toplam 3 şanzımandan oluşuyor. Tekne motoru koydum, çift silindir. Tek ve çift çeker olarak çalıştırabiliyorum. Arazi olarak 4 çekerdeyken takviye çekeri de var. Bağ bahçe tüm tarım işlerinde kullanabiliyorum."

Gökhan Eroğlu'nun tekne motorundan yaptığı traktör ile ilgili sizin düşünceleriniz neler? Traktör hakkındaki görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.