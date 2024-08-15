Büyük Ekranlı iMac Geliyor: İşte Beklenilen Özellikler!

Şu anda bir iMac satın almak istediğinizde sadece 24 inçlik bir seçenek bulunuyor. Bu birçok kullanıcı için ideal olsa da daha büyük ekrana ihtiyaç duyan kişilerin sayısı da azımsanamayacak kadar fazla. Bu konuda uzun süredir devam eden sessizlik yeni paylaşılan bir rapor sayesinde bozuldu.

Büyük Ekranlı iMac Neler Sunacak?

Mart 2022'de Mac Studio ve 27 inç Studio Display'in piyasaya sürülmesinin ardından Intel tabanlı 27 inç iMac'lerin üretimini durduran Apple bir önceki Mart ayında iMac Pro'yu da rafa kaldırmıştı. iMac şu anda 24 inç ekran ve M3 işlemci ile satın alınabilirken, profesyonellerin ihtiyaç duyduğu Mac Pro henüz satışta değil.

Kasım 2023'te bazı teknoloji yayınlarına konuşan Apple 27 inç ekrana sahip bir iMac üzerinde çalışmadığını dile getirerek umutları suya düşürmüştü. Bu nedenle daha fazla performansa ihtiyacı olanlar Mac Studio / Studio Display kombinasyonuna yönlendiriliyor fakat ciddi bir fiyat farkı söz konusu.

Apple büyük ekranlı iMac söylentilerini yalanlamış olsa da, aradan geçen 1 yılın ardından 30 inçten büyük bir ekrana sahip iMac üzerinde çalışıldığına dair söylentiler tekrar alevlendi. Bloomberg'den Mark Gurman konu hakkında "Daha büyük bir iMac, Apple'ın araştırdığı bir şey olmaya devam ediyor," sözlerini kullandı.

24 inçlik iMac'ini bu yılın ilerleyen zamanlarında M4 işlemciyle güncellenmesi planlanıyor ancak 30 inçten büyük ekrana sahip modelin ne zaman geleceğine dair herhangi bir takvime sahip değiliz. Bu noktada iki farklı ihtimal karşımıza çıkıyor: Apple, 2025 yılında M4 işlemciden güç alan büyük ekranlı bir iMac ile karşımıza çıkacak veya Apple M5 işlemciyi bekleyerek hem daha büyük ekranlı hem de çok daha güçlü bir modeli kullanıcılara sunacak.

Sizin bir iMac'ten en büyük beklentiniz nedir? Yorumlarda tartışalım!