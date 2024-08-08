iPhone 16 Çıkmadan İnceleme Videosu Paylaşıldı: İşte Beklenen Tasarımı ve Renk Seçenekleri!

Apple'ın merakla beklenen yeni akıllı telefonu iPhone 16 için tanıtım lansmanından önce paylaşılan bir inceleme videosu, cihazın olası tasarım detaylarını ve renk seçeneklerini göz önüne çıkarıyor. Detaylar haberde.

iPhone 16, Yeni Kamera Adası ve Canlı Renk Tonları İle Geliyor

Teknoloji videoları ile ünlenen YouTuber Aaron Zollo, merakla beklenen yeni iPhone 16 modeli prototiplerini konu aldığı bir inceleme videosu yayınladı. Teknolojiseverler tarafından büyük ilgi gören videoda, yaklaşan cihazın renk paletleri ve yenilenen kamera modülü ile ilgili bilgiler mevcut.

Paylaşılan videoya göre iPhone 16, mavi, pembe, beyaz, siyah ve yeşil olmak üzere beş farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Yeni renk paletleri, eski nesillere kıyasla oldukça canlı tonlara sahipken, iPhone 15‘te bulunan sarı renk yeni modelin seçenekleri arasında yer almıyor.

Videoyu incelediğimizde yeni iPhone 16’daki en büyük değişikliğin, arka kamera bölümünde olduğunu söyleyebiliriz. İddialara göre, yeni telefonda iPhone 15’teki kare kamera adası ve çapraz optik tasarımı yerine, dikey bir kamera modülü tercih edilecek. Yeni olası tasarmın cihazın arka yüzeyine daha sade ve modern bir görünüm kazandıracağını söylemek mümkün.

iPhone 16 ile birlikte serideki ana modellere ait tuş takımının da değişeceği, videoya konu olan iddialar arasında. Yaklaşan cihazın sağ tarafında bir fotoğraf düğmesinin ve ses tuşlarının bulunacağını belirtilirken, ilk kez 15 Pro ve Pro Max'te karşılaştığımız eylem düğmesinin ana model iPhone 16'da da kullanılacağı söyleniyor.

Videoda prototip iPhone 16 modelleri ile canlandırılan mevcut iddiaların doğru oldup olmadığını eylül ayında gerçekleştirilecek Appl etkinlği ile birlikte anlamış olacağız. Gelişmeler için takipte kalın!

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