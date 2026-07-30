Büyük İstanbul Depremi Konulu Oyun Duyuruldu: İstanbul'da Bir Yerde

Bildiğiniz gibi Büyük İstanbul Depremi, ülkece korktuğumuz bir konu olmayı sürdürüyor. Ne zaman Marmara bölgesinde hafif de olsa bir sarsıntı yaşansa, ister istemez tedirginliğimiz daha da artıyor ve hatta uykularımız kaçıyor. İşte İstanbul'da Bir Yerde de bu olası felaketi merkezine alan bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Navras Arena stüdyosu tarafından geliştirilen oyun, yıllardır gündemde olan Büyük İstanbul Depremi ile ilgili bir hikaye sunacak. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

İstanbul'da Bir Yerde, Nasıl Bir Oyun Olacak?

İstanbul merkezli Navras Arena stüdyosu tarafından geliştirilmekte olan oyun, atmosfer odaklı olup, hayatta kalma ve keşif odaklı ilerleyecek. Başlangıcından kısa bir süre sonra yaşanan felaketin ardından yıkık binalar ve terk edilmiş bölgeler ile sessizliğe bürünen şehrin sokaklarında ilerleyecek ve bilinmeyen tehditler ile mücadele etmek durumunda kalacağız. Verilen bilgilere bakılırsa, mega kentin gerçek bölgelerinden ilham alındığı belirtiliyor olup, hangi ilçelerin ve simgesel noktaların bulunacağına dair bir bilgi bulunmuyor.

Detaylarda ayrıca kaynakların oldukça sınırlı olacağı, açlık, susuzluk ve yorgunluk gibi insani durumları göz önünde bulundurmamızın gerekeceğinden de bahsedilmiş. Güvenli sığınaklar oluşturmaya çalışacak iken, işe yarar malzemeler ve yiyecek aramak durumunda olacak ve topladığımız eşyalar ile ekipman üretebileceğiz.

Envanter yönetiminin de önemli büyük olup, çatışmaya girmek ile girmemek arasında seçim yapmak durumunda olacağız. Çünkü, kaynaklarımız kısıtlı olacağı için her bir merminin hesabını yapmamız gerekecek. Bu noktada, yakın mesafeli çatışmayı da tercih edebileceğiz. Çevresel tehditlerin yanı sıra risk karşılığında ödül dengesinin de işin içine girmesi ile çıkacağımız her keşfin farklı bir şekilde sonuçlanmasını bekleyebileceğiz.

Steam mağazasında istek listenize alabileceğiniz İstanbul'da Bir Yerde, terk edilmiş yerlerde bulunacak kayıtlar, çevresel ayrıntılar ve notlar ile yaşananları öğrenebilmek mümkün olacak. Atmosferik müzikler, sade kullanıcı arayüzü ve sinematik görseller ile gerilim duygusu güçlenecek iken, deprem sonrası yıkımı gösteren rahatsız edici sahnelerin ve yoğun şiddetin bulunacağı da söyleniyor. Şu an için sadece Steam sayfası açık iken, daha başka platformlar için de geliştirilip geliştirilmediği bilinmiyor. Ayrıca çıkış tarihi de henüz belli değil.

Editörün Yorumu

İlgi çekici bir fikir olsa da oldukça hassas bir konuyu ele aldığı için başarısı büyük ölçüde işleniş biçimine bağlı olacak düşüncesindeyim. Eğer depremi yalnızca gerilim unsuru olarak kullanmak yerine, hayatta kalma mücadelesini, dayanışmayı ve felaketin insani yönünü gerçekçi bir şekilde yansıtabilirse dikkat çeken bir yapım haline gelebilir. Özellikle İstanbul'un gerçek bölgelerinden ilham alması da atmosferi güçlendirebileceği gibi, oyuncular üzerindeki duygusal etkiyi de artırabilir.