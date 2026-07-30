Maceracı MINI Countryman Kendi Çadırıyla Geliyor!

MINI, Countryman modelinin arazi odaklı versiyonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Ekim ayında tanıtılması beklenen SUV modelin görselleri lansmandan önce kamuflajlı olarak paylaşıldı. Son test aşamalarından geçen model ABD'nin Rocky Dağlarında arazide dolaşırken kendisini gösterdi.

MINI Countryman'in Yeni Versiyonu Hangi Farklılıklar Sunuyor?

Uzun zamandır yapılan iddialar ve bağımsız modifiye firmaların çalışmaların ardından sonunda arazi odaklı bir MINI Countryman'e kavuşuyoruz. Paylaşılan görsellerde aracın standart modelden daha yüksek bir yapıya sahip olduğu görülüyor. Yeni versiyonda ayrıca arazi lastikleri ve koyu renkli jantlar ile arazi odaklı karakter vurgulanıyor.

MINI bu yılın başlarında tanıttığı Vagabund konseptleri ile otomobilseverleri heyecanlandırmayı başarmıştı. Countryman'in arazi odaklı versiyonunda ise konsept modellerde yer alan agresif detayları ve şişkin çamurlukları maalesef göremiyoruz. Yeni versiyonun ön ve arka tamponları da büyük oranda standart versiyondan alınmış.

MINI Countryman'in yeni versiyonunda yer alan en dikkat çekici detay ise aracın üzerinde yer alan büyük tavan çadırı oluyor. İngiliz üretici benzer donanımları daha önce de opsiyon listesinde yer vermişti. Arazi odaklı modele uygun olarak tavan çadırı bu sefer standart olarak sunulacak gibi görünüyor.

Özel MINI Countryman Hangi Motora Sahip Olacak?

MINI, bu özel versiyonun içten yanmalı mı yoksa elektrikli mi olacağını henüz açıklamış değil. Ancak yeni modelin dört tekerlekten çekiş sistemi ile sunulması kesin görülüyor. MINI Countryman şu anda ALL4 rozetine sahip 3 versiyonla sunuluyor. Bu modeller Countryman S, Countryman JCW ve elektrikli Countryman SE'den oluşuyor. Yeni model muhtemelen Countryman S üzerinde yükselecek.

MINI Countryman S Özellikleri Neler?

Motor: 2.0 litre 4 silindirli turbo beslemeli hafif hibrit

Güç: 218 beygir

Tork: 360 Nm

0-100 km/s hızlanma: 7,1 saniye

Maksimum hız: 228 km/s

Boyutlar: 4.444 mm uzunluk - 1.843 mm genişlik - 1.661 mm yükseklik

Ağırlık: 1.640 kilogram

Özel MINI Countryman Ne Zaman Tanıtılacak?

Arazi odaklı MINI Countryman ekim ayında ilk kez sahneye çıkacak. Özel model tanıtımının ardından 2026 Rebelle Rallisi'nde boy gösterecek. Tamamen kadın yarışmacıların katıldığı bu etkinlikte modern navigasyon uygulamaları olmadan doğada 2 bin 500 kilometreden fazla bir mesafe katedilecek.

Editörün Yorumu

MINI Countryman tanıtıldığı ilk günden bu yana şehir SUV'u olarak nitelendiriliyordu. Yeni model her ne kadar arazi kabiliyetine sahip olsa da marka bugüne kadar bu özelliğin altını çizmemişti. MINI şimdi ise bu durumu değiştirmek istiyor. Özel versiyon sahip olduğu tavan çadırı ve dört tekerlekten sürüş sistemi ile kamp yaparken tarzına da dikkat edenler için iyi bir seçenek olabilir.